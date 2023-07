UFFICIALE – La Carpegna Prosciutto VL Pesaro chiude il roster con Gavin Schilling

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica con soddisfazione il raggiungimento dell’accordo con Gavin Schilling. Centro classe 1995 di 206 cm per 107 kg nato a Monaco di Baviera con nazionalità tedesca-statunitense, nel 2018 esce dal prestigiosissimo college di Michigan State. La sua carriera professionistica inizia nello stesso anno con la maglia di Ulm con la quale resta fino al 2020 prendendo parte per due stagioni anche all’EuroCup. Nel 2020/2021 resta in Germania: al Braunschweig in 23 minuti a partita viaggia a una media di 11 punti e 7.5 rimbalzi.

Nell’estate 2021, grazie alla precedente brillante stagione, lo attende una nuova esperienza in terra tedesca, stavolta al Bayern Monaco: con la squadra bavarese raggiunge la finale dei playoff scudetto e i quarti di finale in Eurolega. Nel 2022/2023 approda in Francia per difendere i colori del Limoges; la sua stagione si conclude in Turchia, al Konyaspor.

Nel 2012, non ancora maggiorenne, ha vestito anche la maglia della Nazionale tedesca Under 18 in occasione dei Campionati Europei di categoria. Con la selezione maggiore del suo Paese nel 2021 ha partecipato alle qualificazioni ai Mondiali.

Coach Maurizio Buscaglia commenta l’arrivo di Gavin Schilling che indosserà la canotta numero 34 nel roster della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro: “Un grande benvenuto a Gavin. Le sue caratteristiche di centro dinamico, la sua capacità verticale, la sua fisicità, la forte motivazione nel voler essere con noi e la sua voglia di riscatto si incastrano bene con i compagni. Abbiamo concluso la squadra. Abbiamo avuto pazienza, collaborazione, attenzione ed equilibrio, abbiamo giocatori che ci hanno voluto anch’essi, conoscendoci e accettando la nostra sfida. Abbiamo preso giocatori senza mai uscire dai nostri parametri. La squadra ha potenzialità e caratteristiche individuali, ora dobbiamo iniziare a lavorare insieme e duramente per cercare di essere giorno dopo giorno i migliori possibili come team. Questa è l’altra sfida che siamo chiamati ad affrontare”.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro