UFFICIALE – La Gevi Napoli completa il roster con Tyler Ennis

La Generazione Vincente Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo annuale con l’atleta canadese Tyler Cameron Ennis McIntyre. Il play/guardia di 191cm è nato a Toronto il 24 Agosto 1994, ed ha maturato nella sua carriera una grande esperienza in NBA giocando circa 200 gare con le maglie dei Phoenix Suns, Milwaukee Bucks, Houston Rockets e Los Angeles Lakers.

Dopo aver frequentato per 1 anno l’Università di Syracuse, nel 2014 viene selezionato dai Phoenix Suns al Draft NBA 2014. Debutta in NBA coi Suns il 30 ottobre 2014 contro i Los Angeles Lakers.

L’anno successivo nel 2015, dopo 8 mesi con i Phoenix Suns, viene ceduto ai Milwaukee Bucks, e nel 2016 agli Houston Rockets. Tuttavia nei Rockets Tyler Ennis non riesce a trovare molto spazio giocando 31 partite con la media di 6,3 minuti a partita.

Nel Febbraio 2017 il suo passaggio ai mitici Los Angeles Lakers dove, nella gara contro i San Antonio Spurs, realizza il proprio career-high points mettendo a segno 19 punti, e collezionando 6 assist. Un record che migliora dopo soli quattro giorni nella partita che i Lakers vincono contro i Minnesota Timberwolves dove Ennis realizza ben 20 punti. Alla fine della stagione il play/guardia canadese con i Lakers raggiunge di media 7,7 punti in 22 partite giocate, col 38,9% da 3 punti, e l’86,4% dalla lunetta.

Viene confermato nei Lakers anche la stagione successiva, prima di trasferirsi l’anno dopo nel 2018 in Europa al Fenerbahçe dove gioca poche gare a causa di un infortunio. Torna a giocare in G League nel 2019/20 nei Toronto Raptors dove chiude la stagione con la media punti di 17,2 a partita.

Nelle ultime tre stagioni torna protagonista in Europa giocando in Turchia prima con il Telekom Ankara, e nei due ultimi campionati con il Tofas Bursa. Nell’ultima stagione con il Bursa Tyler Ennis ha realizzato nella lega turca la media di 14,1 punti a partita, con 4 assist e 4 rimbalzi, mentre in Champions League ha avuto la media di 12,6 punti a gara.

Dichiarazione Responsabile Area Tecnica Sportiva della Gevi Napoli Basket Pedro Llompart:

“Con Tyler Ennis arriva a Napoli un giocatore con una grande esperienza, sia in NBA che in Europa. Un giocatore molto versatile che farà migliorare tutti i suoi compagni di squadra. Tyler è capace di fare canestro, assist e di coinvolgere tutti i giocatori interni ed esterni. Siamo davvero felici del suo arrivo. Con Ennis chiudiamo il roster della squadra, e pensiamo di averlo fatto con un giocatore davvero importante,”

Dichiarazione Tyler Ennis:

“Sono davvero entusiasta di arrivare a Napoli e di iniziare la mia nuova esperienza unendomi alla squadra. Coach Milicic ha un grande progetto per i nostri successi, ed abbiamo tanto lavoro da fare. Non vedo l’ora di vincere le partite, e rendere orgogliosi i nostri nuovi tifosi.”

