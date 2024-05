By

La Givova Scafati comunica di aver esercitato la clausola di uscita dal contratto biennale stipulato la scorsa estate con l’atleta Alessandro Gentile.

L’intera società ringrazia l’atleta per la sua professionalità, per la dedizione mostrata e per il lavoro espletato con abnegazione durante l’intera stagione, augurandogli, le migliori soddisfazioni personali e professionali.

