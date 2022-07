UFFICIALE – La Reyer Venezia il colpo è servito, riportato in Italia Derek Willis

L’Umana Reyer Venezia batte un colpo con il ritorno in Italia di Derek Willis, già visto in maglia Happy Casa Brindisi

’Umana Reyer comunica con soddisfazione di aver sottoscritto l’accordo con Derek Willis, ala forte di 206cm proveniente dalla Joventut Badalona.

Nato il 21 giugno 1995 a Louisville, in Kentucky, Willis si forma cestisticamente prima alla Bullitt East Chargers High School e poi all’University of Kentucky dove disputa per quattro anni di fila il torneo NCAA. Nell’estate 2017 gioca la Summer League con i Detroit Pistons prima di disputare la G-League con i Grand Rapids Drive, mentre nel 2018 gioca il suo primo campionato in Europa con i tedeschi del BC Goettingen.

Nella stagione 2019/20 veste la maglia del Ratiopharm Ulm con cui gioca in quintetto 28 partite di campionato (8.6 punti e 5.2 rimbalzi) e 9 di Eurocup (10.4 e 5.4 con il 57.1% da 3 e il 90.9% ai liberi). Nell’annata successiva fa parte del roster dell’Happy Casa Brindisi con cui debutta in Italia giocando 31 partite (11 punti e 8.3 rimbalzi, secondo nella Lega in questa statistica) e in Champions League (10.3 e 5.3).

Nella stagione appena conclusa Willis veste la maglia di Badalona in 40 partite di Liga ACB (9.6 punti e 4.8 rimbalzi con il 55.7% da 2 e il 43.9% da 3) e 19 di Eurocup (9 punti e 5.6 rimbalzi con il 58.7% da 2 e il 41.7% da 3).

“Sono molto grato alla Reyer che mi ha voluto così tanto – le parole di Derek Willis – sono contento di giocare per questo Club e per la città di Venezia. Non vedo l’ora di conoscere la mia nuova realtà e i miei nuovi compagni, credo che potremo fare molto bene. Dall’esterno ho sempre ammirato Reyer e la sua organizzazione, credo che la società stia sviluppando un gran bel programma. Inoltre da avversario non ho mai vinto contro la Reyer (scherza). Non vedo l’ora di cominciare. Ci vediamo presto, ad agosto!”.

Uff. Stampa Umana Reyer Venezia