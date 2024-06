UFFICIALE – La Reyer Venezia saluta capitan De Nicolao dopo 7 stagioni

L’Umana Reyer saluta e ringrazia Andrea De Nicolao che dopo sette stagioni non vestirà più la maglia orogranata. La società ha infatti accolto la richiesta di Andrea, trovando l’accordo per la rescissione consensuale di contratto.

Secondo di sempre come presenze nella storia del Club con 380 partite giocate (dietro al solo Michael Bramos con 389), “Denik” è il miglior assist-man della storia Reyer in campionato con 648 passaggi vincenti per i compagni. Con l’Umana Reyer De Nicolao ha vinto uno Scudetto, una Coppa Italia e una FIBA Europe Cup.

Il Presidente Federico Casarin

Quando Andrea ci ha comunicato la sua decisione è stato un fulmine a ciel sereno per noi perché lui ha ricoperto una parte importante del progetto dell’Umana Reyer. Insieme abbiamo vissuto tanti momenti felici, con vittorie indimenticabili, affrontando anche le difficoltà. Oltre alle qualità sportive, Andrea ha rappresentato qualcosa di speciale per questo Club, fino a diventare capitano. È stato un vero compagno di squadra per tutti al Taliercio, dentro e fuori dal campo. Siamo dunque rammaricati di non averlo più con noi, ma capiamo la sua decisione, familiare più che sportiva, accettando la sua volontà.

Si chiude dunque sportivamente una pagina importante, ma Andrea rimarrà sempre nei cuori di tutti i sostenitori reyerini e nella storia della Società.

Grazie Andrea, Venezia sarà sempre casa tua. In bocca al lupo e duri i banchi!

Il commosso saluto di Andrea De Nicolao all’Umana Reyer Venezia