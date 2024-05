UFFICIALE – La Vanoli Cremona porta in LBA Federico Poser

By

Vanoli Basket Cremona comunica di aver sottoscritto un accordo per la stagione 2024/2025 con l’atleta Federico Poser.

Nato a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, il 17 agosto 1999, il nuovo acquisto biancoblù è un’ala/centro di 203 centimetri per 104 chilogrammi di peso.

«Ringrazio la Vanoli Cremona per l’opportunità di fare la prima esperienza in Serie A. Coach Cavina e Andrea Conti hanno dimostrato grande interesse e mi hanno fortemente voluto. Ho avuto fin da subito una bella impressione: Marco Cusin e Niccolò De Vico mi hanno parlato bene sia della città che della società»

Cresciuto nelle giovanili dell’Universo Treviso Basket, ha fatto il suo esordio in Serie A2 con la canotta trevigiana nella stagione 2016/2017, confermato poi nel roster anche per il campionato successivo.

Al termine della stagione 2017/2018 arriva la decisione di accettare un’esperienza formativa oltre oceano, nel campionato universitario statunitense, alla Elon University in North Carolina.

Qui Federico resta tre anni, concludendo il suo percorso collegiale con la canotta dei Phoenix, in Division I NCAA, con medie di 4.3 punti e 2.2 rimbalzi in 14 minuti di utilizzo.

Il ritorno in Italia, nella stagione 2021/2022, lo vede ripartire da Capo d’Orlando in Serie A2 dove chiude l’annata con 7.9 punti e 4.8 rimbalzi in 22 minuti sul parquet.

Nella stagione successiva si trasferisce a Torino, alla Reale Mutua, dove contribuisce agli ottimi risultati della squadra di coach Franco Ciani che raggiunge la finale play off con Pistoia. In 23 partite mette a referto 9.9 punti, con il 63.7% al tiro da due, e 4.3 rimbalzi di media. Confermatissimo nel capoluogo piemontese, nell’ultimo campionato di Serie A2, incrementa le sue cifre portandole a 13.4 punti, con il 65.8% da due, e 6.4 rimbalzi in 25 minuti di utilizzo.

Federico Poser ha inoltre fatto parte dei roster della squadra nazionale italiana under 16 nel 2016 e under 20 nel 2018/2019 con la quale ha disputato, agli ordini di coach Capobianco, i campionati europei di categoria.

Ora arriva alla Vanoli Basket Cremona per il suo primo campionato in Serie A.

«Giocare a Cremona è sempre stato un trampolino di lancio e voglio sfruttare questa occasione. Ci sarà tanto da lavorare perché è un campionato diverso dalla A2, ma questa opportunità mi spingerà a dare il massimo ogni giorno».

Ufficio Stampa Guerino Vanoli Basket Cremona