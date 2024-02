UFFICIALE – L’Umana Reyer Venezia e Amedeo Tessitori rinnovano l’accordo

L’Umana Reyer ha il piacere di comunicare che è stato trovato l’accordo pluriennale con Amedeo Tessitori per il prolungamento del contratto.

Tex è alla sua seconda stagione con l’Umana Reyer, con cui ha già giocato 89 partite.

Amedeo Tessitori

Sono molto contento di continuare il percorso con la Reyer. Qui ho trovato una società solida, organizzata, con uno staff di alto livello che mi ha permesso di lavorare sempre al meglio e migliorare, per me è fondamentale. Non mi è mai successo di poter restare in una società per così tanto tempo e sono molto fortunato di poter fare un percorso duraturo con questa società.

Il Club mi ha tramesso da subito il desiderio e la volontà di proseguire con me il progetto sportivo e io sono stato subito disponibile per parlare in modo accurato del rinnovo di contratto. Ovviamente nel mio futuro c’è la voglia di vincere e costruire qualcosa di importante e di sicuro qui alla Reyer è plausibile. Penso che coach Neven sia l’allenatore migliore che possa avere questa società perché ci aiuta a crescere giorno dopo giorno costruendo mentalità ed allargano i bagagli tecnici. Sono molto fiducioso e grato al Club e alla Proprietà, in particolare voglio ringraziare il Presidente Federico Casarin che è stato determinante nella mia scelta di firmare ora il prolungamento dell’accordo.

Presidente Federico Casarin

C’è grande soddisfazione per il prolungamento dell’accordo con Amedeo Tessitori che si aggiunge ai rinnovi di Lorela Cubaj e Matilde Villa. L’Umana Reyer lavora costantemente sulla propria programmazione e sul proprio futuro, grazie alla volontà e il desiderio della proprietà di competere ed essere protagonisti anche nel lungo periodo. Questa per noi rappresenta una grande opportunità e ci permette di muoverci in anticipo sul mercato. Siamo contenti di proseguire il rapporto con Amedeo perché sta dimostrando di essere un giocatore fondamentale per il presente ed il futuro. Dunque ringraziamo lui e il suo entourage per la volontà di chiudere in tempi brevi questa trattativa, sposando appieno la filosofia Reyer.

