UFFICIALE – Marcus Zegarowski nuovo innesto della Vanoli Cremona

Vanoli Basket Cremona comunica di aver sottoscritto un contratto per la stagione 2023-2024 con il giocatore statunitense Marcus Zegarowski.

«Sono entusiasta di questa opportunità di giocare in Italia per una grande squadra. Sarà molto divertente. Ho sentito parlare molto bene della Serie A italiana e di quanto sia competitiva. Non vedo l’ora di arrivare lì e giocare con un gruppo fantastico di ragazzi»

Nato a Hamilton in Massachusetts il 3 agosto 1998, è alto 187 centimetri e gioca nel ruolo di playmaker.

Marcus fa parte di una famiglia di cestisti. Suo fratello maggiore è infatti Michael Carter-Williams, attualmente agli Orlando Magic e nominato Rookie of the Year NBA nel 2014. Anche suo fratello gemello Max e sua sorella Masey giocano a basket ed entrambi i suoi genitori hanno giocato a livello collegiale con sua madre Amanda che è anche allenatrice di basket.

Dopo gli anni di high school svolti, insieme al fratello gemello Max, tra la Hamilton-Wenham Regional e la Tilton School in New Hampshire, dove da senior viene nominato giocatore dell’anno NEPSAC AA (New England Preparatory School Athletic Council) e dove segna 57 punti nella vittoria contro South Kent School, si trasferisce a Omaha, in Nebraska, per frequentare la Creighton University. Con i Bluejays gioca tre stagioni.

Nel suo primo anno segna 10.4 punti, distribuisce 3.4 assist e cattura 3.2 rimbalzi a partita che gli valgono la nomina nel Big East All-Freshman Team. Nel suo secondo anno le medie salgono a 16.1 punti, 3.8 assist e 5 rimbalzi a gara. Nella sua terza annata universitaria i suoi 15.8 punti, 4.3 assist, 3.6 rimbalzi e 1.3 palle recuperate, oltre alle 80 triple in stagione, primo nella Big East, aiutano i Bluejays a raggiungere le Sweet 16 del torneo NCAA. A fine anno Marcus si dichiara al draft NBA 2021 dove viene scelto al secondo giro, con la quarantanovesima chiamata, dai Brooklyn Nets.

Gioca la stagione 2021-2022 in G-League con i Long Island Nets finendo con 11.6 punti, 3 rimbalzi e 2.4 assist le 21 gare disputate. Lo scorso anno è ancora in G-League. Dopo aver iniziato con i Long Island Nets e dopo una breve parentesi con i Windy City Bulls, gioca 26 incontri con gli Austin Spurs nei quali tiene medie di 8.7 punti, 2.4 rimbalzi e 2.5 assist con il 40.2% da due e il 38.2% da tre.

Quella a Cremona in maglia Vanoli sarà la sua prima stagione fuori dagli Stati Uniti.

Ufficio Stampa Guerino Vanoli Basket Cremona