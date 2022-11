UFFICIALE – Matteo Imbrò lascia Verona

Scaligera Basket comunica di aver rescisso consensualmente in data odierna il contratto con l’atleta Matteo Imbrò. Il club ringrazia il giocatore per l’impegno profuso durante la sua esperienza in gialloblù e augura le migliori fortune professionali e personali per il futuro.



Gian Paolo Zaffani

Resp. Comunicazione

Scaligera Basket