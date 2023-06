UFFICIALE – Maurizio Buscaglia alla guida della VL Pesaro

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica con grande soddisfazione che il suo nuovo allenatore è Maurizio Buscaglia. Classe 1969, nella stagione 2003/2004 viene scelto dall’Aquila Basket Trento con la quale rimane fino al 2007, portandola alla promozione in serie B2. Nel 2008/2009 con Perugia centra la promozione in Serie A Dilettanti. Nel 2010 lo attende una nuova esperienza sulla panchina di Trento: nel 2011/2012 vince il campionato di Divisione Nazionale A permettendo al club bianconero di approdare per la prima volta nella sua storia in LegaDue. Nella stagione successiva vince la Coppa Italia mentre nel 2013/2014 conquista la promozione nella massima serie.

Tante soddisfazioni anche nel 2014/2015: al quarto posto in classifica sempre alla guida di Trento aggiunge anche il titolo di Miglior Allenatore. L’annata seguente è protagonista in EuroCup: con l’Aquila arriva in semifinale e viene premiato come miglior Coach del torneo. Nel novembre 2016 viene scelto come nuovo Capo Allenatore della Nazionale Under 20. Il 2016/2017 e il 2017/2018 lo vedono arrivare in finale scudetto, rispettivamente contro Venezia e Milano. Al termine del 2018/2019 lascia Trento per passare alla guida di Reggio Emilia. Nel dicembre 2020 diventa il nuovo allenatore della Leonessa Brescia con la quale rimane fino alla fine del campionato. Il suo 2021/2022 inizia in Israele come allenatore dell’Hapoel Holon che lascia da secondo in classifica, alle Finali di Coppa nazionale e al secondo turno di Champions League approdando nel marzo 2022 a Napoli dove raggiunge una difficile salvezza, rimanendovi fino a febbraio 2023. La sua annata si conclude con il ritorno in Israele, stavolta all’Hapoel Eilat che porta anche in questo caso alla salvezza nel massimo campionato.

Dal luglio 2019 al 2023 Buscaglia è stato anche Head Coach della Nazionale olandese, qualificandosi ai Campionati Europei del 2022. Arriva a Pesaro con un contratto biennale garantito, con opzione per una terza stagione.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro