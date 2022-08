UFFICIALE- Michele Vitali alla Unahotels Reggio Emilia

Pallacanestro Reggiana comunica di aver raggiunto un accordo fino a giugno 2025,

con opzione d’uscita bilaterale al termine della stagione 2023/2024, con la guardia

azzurra Michele Vitali.

Nato a Bologna il 31 ottobre 1991, alto 196 centimetri, Vitali ha già maturato nel corso

della sua carriera importanti esperienze sia in Italia che in Europa.

Dopo esser cresciuto nel vivaio della Virtus Bologna, allenato anche dall’attuale tecnico

del settore giovanile biancorosso Giordano Consolini, Michele ha poi esordito in prima

squadra, collezionando più di 60 presenze con le V-Nere.

Successivamente ha vestito le casacche di Caserta, Brescia, Sassari (con cui ha vinto

la Supercoppa 2019) e Venezia in Italia, oltre a quelle di Andorra e Bamberg

rispettivamente in Spagna e Germania.

Vitali ha anche una lunga militanza nelle file della nazionale italiana, iniziata dalle

giovanili (è stato argento agli Europei Under 20 di Spagna 2011) ed arrivata fino alla

prima squadra, dove ha già maturato 38 presenze ed ha fatto parte della spedizione

azzurra alle Olimpiadi di Tokyo nell’estate scorsa.

Nell’ultima stagione Vitali ha vestito la maglia della Reyer Venezia, disputando sia la

Serie A che l’Eurocup: per lui complessivamente in 34 partite disputate 7 punti di

media in 19’ di utilizzo.

“La chiave dell’operazione che ha portato Michele Vitali in biancorosso è stata la

motivazione – ha affermato il DS Filippo Barozzi – sia da parte del giocatore, che fin da

subito ha mostrato un forte interesse per il nostro club, sia da parte nostra come

società, avendo individuato in lui le caratteristiche giuste da inserire all’interno del

gruppo. Michele è una guardia versatile dotata di un’ampia gamma di soluzioni

offensive e di attitudine difensiva; porterà al nostro reparto esterni la sua esperienza

maturata sia in campo nazionale che internazionale”.

“Ho sensazioni davvero positive per questa nuova avventura – queste le parole di

Michele Vitali – sono molto contento di firmare in una società dell’importanza di Reggio

Emilia, con cui ho percepito fin da subito la stessa grande motivazione nel voler far

bene. Ho affrontato tante volte la Pallacanestro Reggiana da avversario e conosco il

seguito ed il calore di questa piazza che non vedo l’ora di conoscere personalmente

per divertirci insieme”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana