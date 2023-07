UFFICIALE – Mike Scott è il nuovo colpo dell’ASVEL Villeurbanne

By

Con una citazione cinematografica di tutto rispetto, l’Eurolega annuncia il nuovo colpo dell’ASVEL Villeurbanne: l’ala statunitense James Michael “Mike” Scott. L’esperto veterano NBA, passato dal Nancy in Francia e dai Gigantes de Carolina in Porto Rico lo scorso anno, avrà ora modo di esordire in Eurolega a 35 anni.

Scelto durante il draft NBA 2012 dagli Atlanta Hawks, Scott ha collezionato ben 555 presenze in NBA tra Washington Wizards, Los Angeles Clippers e Philadelphia 76ers, oltre a diverse apparizioni in G-League. Nella sua miglior stagione in America, ad Atlanta, l’ala ha messo insieme 9,6 punti e 3,6 rimbalzi di media a partita, mentre nel campionato portoricano ha giganteggiato con ben 21 punti, 9 rimbalzi e 2 assist di media a partita.