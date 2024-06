UFFICIALE – Nate Renfro si accorda con la Dinamo Sassari

La Dinamo comunica di aver sottoscritto un accordo con il lungo americano Nate

Renfro, classe 1996, 203 cm, nato a Tucson Arizona, nelle ultime due stagioni e

mezzo in Grecia prima con il Paok e poi nel Peristeri di Spanoulis.

Renfro ha giocato con il Peristeri le Final Four di BCL 2024 a Belgrado, perdendo in

semifinale 97-93 contro il Tenerife.

PROFILO

Nate Renfro è un giocatore dotato di grande atletismo sui due lati del campo.

Veloce, rapido di piedi, esplosivo, ha capacità di poter essere un eccellente rollante,

di andare sempre a rimbalzo e di riuscire a cambiare su tutti in difesa. L’ex Peristeri

è un perfetto team player che ha dimostrato sia nel campionato greco che in BCL di

essere un’alternativa molto preziosa per le sue squadre.

Renfro è stato eletto giocatore più spettacolare del campionato greco nel

2022/2023, vincendo anche la gara delle schiacciate all’All Star Game 2023

Federico Pasquini sull’arrivo di Renfro:

“Giocatore che conosco molto bene, l’ho sempre seguito in questi anni, sono

molto contento di averlo firmato, non è stato facile perché è un giocatore che ha

fatto benissimo in Grecia e ha fatto le final four di BCL. Ha sempre interpretato al

meglio il suo ruolo, professionista super e ragazzo che può darci tantissimo in termini di energia e atletismo”.

Renfro ha già affrontato la Dinamo quattro volte, due ufficiali in BCL con la maglia

del Paok e due in amichevole a Carbonia con la canotta del Peristeri.

GLI OCCHI DI SAN ANTONIO, POI LA GRECIA

Renfro ha disputato il college a San Francisco per poi iniziare la sua carriera da

professionista in G-League con la maglia degli Austin Spurs, franchigia controllata da

San Antonio. Nel 2021 ha partecipato alla Summer League con la squadra di

Popovich, strappando un provino di dieci giorni. Continua ancora in G-League prima

di firmare al Paok Salonicco nell’aprile del 2022. Viene confermato per la stagione

successiva (gioca alla Summer League di Vegas con i Clippers) che conclude con

quasi 7 punti, oltre 6 rimbalzi e 1.5 stoppate di media. Sale di livello nell’ultima

stagione, firmando per il Peristeri di Spanoulis con cui arriva alle Final Four di BCL.

È il 5° stoppatore all – time dell’Università di San Francisco

Le dichiarazioni di coach Nenad Markovic sull’arrivo di Renfro:

“E’ un lungo che ha caratteristiche opposte a quelle di Halilovic e calza

perfettamente con quello che cercavamo. Atleta con grandi qualità dinamiche,

può cambiare in difesa su tutti i pick and roll, eccellente rollante, protegge il ferro,

ottimo ragazzo ed eccellente professionista, pensiamo sia la scelta giusta per quel ruolo”

L’INCASTRO

Renfro ha caratteristiche opposte all’altro centro della Dinamo ovvero Halilovic con

cui potrebbe anche giocare insieme in determinati quintetti. Sassari completa il

pacchetto lunghi che è formato da Bendzius come ala forte, dallo stesso Renfro con

Halilovic nello spot di centro, dove può giocare anche il polivalente Udom (4-5).

Chiude il reparto il giovane Luca Vincini.



Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna