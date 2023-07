UFFICIALE – Nathan Adrian nuovo rinforzo della Vanoli Cremona

By

Vanoli Basket Cremona comunica che l’atleta statunitense Nathan Adrian giocherà la stagione 2023/2024 in maglia biancoblù.

“Sono molto carico e motivato per questo mio ritorno in Serie A e sono molto contento di poterlo fare con la maglia della Vanoli Cremona. Non vedo l’ora di incontrare i nuovi compagni e di iniziare la stagione”.

Ala forte di 206 centimetri per 107 chilogrammi, Nathan è nato e cresciuto a Morgantown in West Virginia il 21 marzo 1995 e in West Virginia ha sviluppato tutto il suo percorso scolastico tra Ridgedale Elementary Charger, South Middle Stallion, Morgantown High Mohigan e West Virginia University.

Con i “Mountaineers”, agli ordini di coach Bob Huggins, gioca tutti i quattro anni della sua carriera universitaria, scendendo in campo in tutte le 140 partite ufficiali (75 volte in quintetto) e raggiungendo insieme ai compagni le “Sweet 16” del campionato NCAA nel 2015 e nel 2017. Il suo anno da senior, chiuso a 9.6 punti, 6 rimbalzi e 2.9 assist, è il migliore per cifre individuali e gli vale l’inserimento nel terzo quintetto e nel “All Defensive Team” della “Big 12 Conference”.

Nella stagione 2019/2020 è a Bordeaux dove chiude il campionato con 17.3 punti, 7.7 rimbalzi e 2.6 assist di media. L’anno successivo si trasferisce al MBC Mycolaiv, confermando anche nella massima serie ucraina, le cifre della precedente stagione. Finisce infatti con 17.9 punti, 7.9 rimbalzi e 2.7 assist in 33 minuti di gioco.

Nel 2021/2022 sbarca per la prima volta in Serie A con la maglia dell’Happy Casa Brindisi disputando anche la Basketball Champions League. Aiuta i pugliesi con 8.8 punti, 4.9 rimbalzi e 2 assist nelle 24 partite disputate in campionato e 8.5 punti, 4.2 rimbalzi e 2 assist nei sei incontri di BCL.

La scorsa stagione la gioca a Forlì in Serie A2. Con l’Unieuro raggiunge il primo posto sia in stagione regolare che nella fase a orologio e arriva alla finale promozione persa proprio contro la Vanoli Cremona. Contribuisce alla grande stagione dei romagnoli con 15.6 punti, 6.6 rimbalzi e 1.5 assist che gli valgono il premio di di MVP del campionato di Serie A2.

Ora un nuovo step nella sua carriera con il ritorno in Serie A con la maglia biancoblù della Vanoli.

