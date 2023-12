UFFICIALE – Nuova firma per Varese, ecco Skylar Spencer

Pallacanestro Varese è felice di annunciare la firma di Skylar Spencer che indosserà la canotta biancorossa fino al termine della stagione. Centro statunitense classe ’94, Spencer è un giocatore che fa dell’atletismo il suo punto di forza sia in attacco, dove riesce a sfruttare i suoi centimetri (206) per raccogliere gli assist dei compagni, sia in difesa. Per Spencer si tratta della sua seconda esperienza in Italia dopo quella dello scorso anno trascorsa a Trieste.

Maksim Horowitz, General Manager of Basketball Strategy di Pallacanestro Varese: «Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Skylar nella grande famiglia biancorossa. Dopo una prima parte di stagione piena di successi in Messico, siamo felici che si unirà a noi in Italia a partire da questa settimana. Non vediamo l’ora di vedere in campo la tenacia, la concentrazione e l’impegno che porterà sia in attacco che in difesa. Avendo già giocato in LBA e trascorso più di sette stagioni in campo internazionale, siamo sicuri che porterà tanta esperienza al nostro club. Siamo contenti di dargli il bentornato in Italia e non aspettiamo altro che vedere il suo impatto in campo con la nostra maglia».

Carriera

Skylar Rodrigo Spencer nasce a Inglewood, in California, l’11 luglio 1994. Dopo i quattro anni trascorsi alla San Diego State University, inizia la carriera in Malesia vestendo la canotta dei Kuala Lumpur Dragons, squadra con la quale disputa ASEAN League (chiusa a 16.2 punti e 14.3 rimbalzi di media a partita) e FIBA Asian Champions Cup, competizione nella quale mette a referto 12.3 punti e 11 rimbalzi ad allacciata di scarpe. Dopo una stagione trascorsa tra GLeague (Fort Wayne Mad Ants prima, Agua Caliente Clippers of Ontario dopo) e Venezuela (Guaros de Lara), nel 2018-2019 approda in Europa dove indossa la canotta dello Steaua Bucarest, formazione con cui disputa anche la FIBA Europe Cup a 16 punti e 9.8 rimbalzi di media. L’anno successivo si divide tra Lituania e Finlandia, mentre nel 2020-2021 è impegnato in Belgio nelle fila del Mons-Hainaut dove in 35 presenze totalizza 13.1 punti, 8.4 rimbalzi e 1.1 stoppate a partita. Nel 2021-2022 veste la maglia del BK Astana, mentre lo scorso anno approda in Italia, a Trieste; l’impatto con la LBA è positivo: in una stagione sfortunata per la formazione biancorossa, infatti, Skylar riesce a segnare 8.2 punti di media (high di 20 nella sconfitta esterna contro Verona) e quasi 8 rimbalzi a partita (il secondo miglior rimbalzista di tutto il campionato) con un massimo di 14 ottenuto in due occasioni. All’inizio di questa stagione ha giocato in Messico ai Libertadores de Queretaro, compagine con cui ha raggiunto la semifinale playoff.

Uff stampa Pallacanestro Openjobmetis Varese