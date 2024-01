UFFICIALE – Nuovo innesto per la Reyer Venezia, firmata la combo Max Heidegger

Orogranata che puntellano il roster con l’innesto di Max Heidegger in uscita dalla G-League dopo l’ultima annata al Baskonia.

L’Umana Reyer è lieta di annunciare la firma di Maximilian Heidegger, play/guardia di 191 centimetri proveniente dai Windy City Bulls, squadra G League affiliata ai Chicago Bulls.

Heidegger nasce a Los Angeles, California, il 5 giugno 1997 ed è in possesso di tre passaporti: americano, israeliano e austriaco (il padre Klaus Heidegger è stato un grande sciatore).

Cresce cestisticamente in tre high school: Crespi Carmelite (Encino, California), Blair Academy, (Blairstown, New Jersey) e Oaks Christian School, (Westlake Village, California). Al college, dal 2016 al 2020, difende I colori degli UC Santa Barbara Gauchos, rappresentanti l’University of California di Santa Barbara.

Nel 2020/21 inizia la carriera professionistica firmando con il Maccabi Tel Aviv, ma giocando in prestito al Bnei Herzliya, sempre in Israeli Premier League, con cui registra oltre 18 punti a partita. La stagione successiva si trasferisce in Germania all’ EWE Baskets Oldenburg chiudendo a 18.3 punti, 2.2 rimbalzi e 4.5 assist per gara.

Nel 2022/23 gioca la prima parte di stagione nella Turkish Basketball Super League con lo Yukatel Merkezefendi (19.5 punti, 2.9 rimbalzi e 6.3 assist) e nel gennaio 2023 si trasferisce al Saski Baskonia con cui debutta in Eurolega e in Liga Endesa (9 punti e 3.6 assist in quasi 19 minuti a gara).

Nel settembre 2023 firma un contratto con i Chicago Bulls vestendo poi la maglia dei Windy City Bulls, con 13 punti e 3.6 assist a partita.

Uff. Stampa Umana Reyer Venezia