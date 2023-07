UFFICIALE – Openjobmetis Varese, ecco il tiratore Sean McDermott

Pallacanestro Varese è felice di annunciare l’accordo con Sean McDermott.

L’atleta classe ’96 sbarca per la prima volta in Europa dopo le esperienze in NBA e G-League. L’ala statunitense porta in dote affidabilità nel tiro da tre punti oltre che energia nelle soluzioni vicino al ferro.

Matteo Jemoli, responsabile scouting Pallacanestro Varese:

«Siamo molto felici di aver raggiunto un accordo con Sean. È un giocatore che fa del tiro da 3 punti e della dinamicità le sue doti principali oltre ad un ottimo IQ cestistico. Siamo contenti che abbia deciso di iniziare la sua carriera europea a Varese dopo aver fatto delle buone stagioni in G-League e non vediamo l’ora di vederlo giocare coi colori biancorossi».

Carriera:

Nativo di Anderson, in Indiana, muove i primi passi sul parquet alla Pendleton Heights High School chiudendo l’annata senior a 16.0 punti e 6.6 rimbalzi di media. Terminata l’esperienza alla high school il giocatore approda alla Butler University. Con i Bulldogs trascorrerà cinque anni guadagnandosi un minutaggio sempre crescente grazie alla sua pericolosità al tiro da fuori (oltre il 40% in NCAA). Gli 11.7 punti e 6.3 rimbalzi dell’ultima stagione universitaria non lasciano indifferente il mondo NBA e nel settembre 2020 firma un two-way contract con i Memphis Grizzlies. Scende sul parquet per 18 volte segnando 2.2 punti in 8.8 minuti di media. Nella stessa stagione disputa 6 gare in G-League con i Memphis Hustle con 17.8 punti e 4.5 rimbalzi a gara.

La sua carriera prosegue nelle due stagioni successive proprio con gli Hustle dopo aver firmato un contratto come affiliate player.

Nel 2021-2022 mette a referto 8.4 punti con il 43.6% da tre, mentre nell’ultima stagione scende in campo per 39 volte segnando 9.8 punti di media.

