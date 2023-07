UFFICIALE – Openjobmetis Varese ingaggia Scott Ulaneo

Pallacanestro Varese è felice di annunciare l’accordo con l’atleta Scott Ulaneo. Centro, classe ’98, sa abbinare atletismo e dinamismo mettendosi al servizio dei compagni di squadra. Arriva all’ombra del Sacro Monte dopo una stagione trascorsa a Cento in Serie A2.



Matteo Jemoli, responsabile scouting Pallacanestro Varese: «Scott è un ragazzo molto interessante. Le sue caratteristiche principali sono energia e dinamismo che aggiunte alla giovane età fanno di lui un profilo ideale per il nostro progetto e il nostro tipo di gioco. Non vediamo l’ora di vederlo a Varese».

Carriera

Nato a Roma da padre italiano e madre inglese, comincia la sua esperienza giovanile proprio nella Capitale nelle fila della Stella Azzurra con cui conquista, nel 2015, il Campionato Italiano Under-19 d’Eccellenza. Dal 2016 prosegue il suo cammino di sviluppo trasferendosi negli Stati Uniti disputando prima due stagioni con Seattle University, quindi con Hawaii Pacific University in NCAA2 per poi terminare la carriera universitaria sempre in NCAA2 a 15.5 punti e 7.5 rimbalzi di media con Davenport University. Nel 2021 rientra in Italia firmando il suo primo contratto professionistico con Brindisi e debuttando così per la prima volta sia in LBA che in Basketball Champions League. Nel febbraio del 2022 viene ceduto in prestito all’Eurobasket Roma chiudendo la sua annata a 8.2 punti e 6.1 rimbalzi per gara. Nella stagione 2022-2023 resta in A2 passando però a Cento. Mettendo a referto 4.2 punti e 3.8 rimbalzi risulta tra i protagonisti di una stagione conclusa solamente con l’eliminazione ai playoff promozione.

Uff stampa Pallacanestro Openjobmetis Varese