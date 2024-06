By

Mattinata di colpi scena nel mercato di EuroLega e in particolare per Coach Pablo Laso.

L’allenatore spagnolo ha annunciato le dimissioni dal Bayern Monaco in mattinata e subito poco dopo è arrivato un ulteriore annuncio.

¡¡Pablo Laso vuelve a casa!!



Nuevo entrenador de Baskonia hasta 2⃣0⃣2⃣7⃣ 🗞️ https://t.co/uH2fy8Kr8X



Ongi etorri etxera, @pablolaso 🔵🔴 pic.twitter.com/8pscTz0h8w — Baskonia (@Baskonia) June 28, 2024

Triennale con il Baskonia per Coach Pablo Laso. Il nativo di Vitoria torna così a casa, dopo una carriera da protagonista come giocatore ed è pronto ora per diventarne anche allenatore.