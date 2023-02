UFFICIALE – Pino Sacripanti nuovo head coach della Givova Scafati

By

La Givova Scafati rende noto di aver chiuso un accordo con il tecnico Stefano “Pino” Sacripanti, che subentrerà ad Attilio Caja sulla panchina della prima squadra militante nel campionato nazionale di serie A maschile di pallacanestro.

Il cinquantatreenne coach canturino ha mosso i primi passi da allenatore proprio nella sua Cantù, prima con le giovanili (conquistando tre titoli italiani di categoria) e poi con la prima squadra in serie A (stagione 2000/2001), ove è rimasto fino al 2007, aggiudicandosi il titolo di “allenatore dell’anno” nel 2001/2002 e la Supercoppa Italiana nel 2003. Si è poi spostato sulla panchina della V. L. Pesaro (dal 2007 al 2009), quindi a Caserta (dal 2009 al 2013), di nuovo a Cantù (dal 2012 al 2015), ancora alla Scandone Avellino (dal 2015 al 2018) con cui ha raggiunto la finale di Coppa Italia nel 2016 e quella di Supercoppa Italiana nel 2017, alla Virtus Bologna nella stagione 2018/2019con cui ha invece raggiunto la semifinale di Coppa Italia ed infine a Napoli dal 2019 al 2022 con cui ha vinto il campionato di serie A2 e la Coppa Italia di categoria nel 2020/2021.

In Eurolega ha ottenuto la qualificazione con Cantù nel 2002 e poi Caserta nel 2010 (preliminari), società con la quale ha raggiunto i quarti di finale di Eurocup nel 2010/2011. Con Avellino, invece, ha raggiunto la finale di FIBA Europe Cup nella stagione 2017/2018. Con la Virtus Bologna ha preso parte alla Champions League, aggiudicandosi la vittoria nella finale disputata ad Anversa contro la Iberostar Tenerife.

Tra il 2006 ed il 2016 ha rivestito anche l’incarico di commissario tecnico della Nazionale Italiana Under 20, con cui ha raggiunto cinque semifinali europee, conquistando il bronzo nel 2007 nella manifestazione svoltasi tra Italia e Slovenia, l’argento nel 2011 in Spagna e l’oro nel 2013 in Estonia. Nel 2017 è stato invece assistente di Ettore Messina nella Nazionale maggiore, impegnata nella rassegna europea, chiusa ai quarti di finale.

Il neo trainer gialloblù arriverà a Scafati nei prossimi giorni e sarà presentato agli organi di stampa e ai tifosi nella conferenza programmata presso la sala stampa della Beta Ricambi Arena PalaMangano lunedì prossimo 20 febbraio, alle ore 16:00.

