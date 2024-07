UFFICIALE – Pistoia riporta in Italia Elijah Childs

A.S. Estra Pistoia Basket 2000 è lieta di ufficializzare l’accordo, di durata annuale, con l’ala Elijah Childs che farà parte del roster biancorosso per la stagione 2024/25 in LBA. Nato il 10 gennaio 1999 a Kansas City, 201cm per 104kg, inizia il suo percorso nella pallacanestro alla Lee’s Summit West a livello di high school e, nell’estate del 2017, passa al college difendendo i colori dei Bradley Braves e lì vi rimarrà per quattro anni. Già nel campionato da rookie si mette in luce per grandi qualità che lo portano, da esordiente, a stare in campo quasi 21’ di media con 8.4 punti e 6.2 rimbalzi a partita. Da lì la sua escalation non trova freni con l’annata 2019/20, poi interrotta causa Covid, che è la migliore in assoluto: in 22 match disputati, mette a referto 14.8 punti e 8.6 rimbalzi con quasi il 50% da due. Anche nel 2020/21 le cifre restano sostanzialmente le stesse che gli valgono, a soli 21 anni e mezzo, la possibilità di varcare l’Oceano e iniziare l’avventura in Europa.

A credere in lui è Basket Trapani in A2: con la maglia granata debutta nel settembre 2021 in Supercoppa Lnp affrontando proprio Pistoia che, da lì a qualche settimana, si aggiudicherà il titolo a Lignano Sabbiadoro. Childs, fin da subito, conferma i numeri da protagonista che aveva in Ncaa e chiude il campionato in Sicilia con 14.9 punti e 10.4 rimbalzi (miglior rimbalzista al termine della regular season) grazie al 52.6% da 2 ed il 71% ai liberi.

Il suo rendimento non passa inosservato e nel 2022/23 vola in Danimarca con i Bakken Bears, formazione con la quale alla fine della stagione vincerà il campionato: per Childs 13.9 punti e 6.8 rimbalzi in 24’ di utilizzo medio col 56% da 2, con apporto importante anche durante i playoff, oltre a fare il proprio debutto nelle coppe Europee superando il “Qualification Round” di Fiba Champions League arrivando a disputare la prima fase con 12.8 punti conditi da 7.5 rimbalzi in 25’ di utilizzo.

Nella stagione scorsa, invece, sbarca in Bundesliga dove disputa la prima parte di campionato con il Riesen Ludwigsburg totalizzando 9.3 punti e 5 rimbalzi in 17’ di media ai quali aggiunge 7.8 punti e 4.6 rimbalzi, sempre con lo stesso minutaggio, in Fiba Champions League, per poi chiudere il campionato ugualmente in Germania con Academics Heidelberg dove trova di nuovo spazio in quintetto base e, in 16 match disputati, totalizza 16.1 punti e 8 rimbalzi in 29’ di utilizzo con il 50% da 2 e quasi 2 assist a gara.

«Sono molto contento di essere tornato in Italia e di giocare per Pistoia – le prime parole da neo biancorosso per Elijah Childs – credo che questa sia una opportunità molto importante per la mia carriera e sono felice che la società mi abbia dato questa possibilità. Da quando ho giocato il mio anno di A2 a Trapani ho sempre avuto ammirazione per il campionato italiano e per l’Italia in generale: mi troverò a giocare in un campionato particolarmente duro e tosto come la Serie A, dove in ogni partita bisogna dare il massimo, giocare con grande agonismo ed in maniera tosta. Il mio obiettivo, per quest’anno, è quello di raggiungere i playoff e mostrare a tutti quelle che sono le mie caratteristiche di gioco: non vedo l’ora di iniziare».

UFF.STAMPA PISTOIA BASKET