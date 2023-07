UFFICIALE – Reggio Emilia, arriva l’ex Virtus Kevin Hervey

By

Pallacanestro Reggiana comunica di aver raggiunto un accordo per la stagione 2023/2024 con l’atleta statunitense Kevin Hervey.

Texano di Arlington, classe 1996, Hervey è un’ala di 207 centimetri d’altezza. Dopo essere uscito nel 2018 dalla University of Texas, concludendo come miglior rimbalzista e secondo miglior realizzatore della storia dell’ateneo, è stato scelto nel Draft NBA del 2018 con la 57esima scelta dagli Oklahoma City Thunder, con i quali ha disputato 10 partite nel 2019/2020.

La sua carriera europea inizia nel 2020 in Russia con la maglia del Lokomotiv Kuban, con i quali disputa la VTB League e l’Eurocup, chiudendo la manifestazione con 12.3 punti e 6.8 rimbalzi di media.

La stagione successiva passa alla Virtus Bologna, dove vince la Supercoppa Italiana e l’Eurocup. Per lui in totale 8.8 punti e 4.2 rimbalzi di media in 19’ di impiego, con un massimo di 23 punti ed 11 rimbalzi contro Varese.

Così coach Dimitris Priftis ha descritto il nuovo acquisto biancorosso: “Kevin è un “4” che ha buon tiro perimetrale e capacità di aprire il campo. È un ottimo atleta, corre bene in transizione e ci aiuterà anche a rimbalzo. Difensivamente, con le sue mani aggressive può marcare anche gli esterni. È un giocatore che ha vestito maglie di club di alto livello e mi è apparso fin da subito estremamente motivato nel tornare in Italia e mostrarci tutta la sua energia ed il suo talento”.

Queste le prime parole di Kevin Hervey: “Sono contento di tornare a giocare nel campionato italiano e farlo con la maglia della Pallacanestro Reggiana. Ho fiducia sia nel coach che nel management biancorosso e sono galvanizzato dall’idea di disputare una grande stagione insieme ai miei nuovi compagni. Ho lavorato tanto in questi mesi, sono pronto e non vedo l’ora di scendere nuovamente in campo e mostrare a tutti le mie qualità”.

