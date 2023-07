UFFICIALE – Reggio Emilia, ecco Darion Atkins

Pallacanestro Reggiana comunica che di aver raggiunto un accordo di durata biennale con l’atleta statunitense Darion Atkins, pivot di 203 centimetri classe 1992.

Nato a Clinton, in Maryland, Atkins è uscito nel 2015 dal college di Virginia ed ha maturato, nel corso della sua carriera, diverse esperienze nei maggiori campionati europei. Dopo un anno in G-League, il suo percorso oltreoceano è iniziato in Israele all’Hapoel Holon. Successivamente, ha vestito le maglie di Strasburgo in Francia (vincendo la Coppa Nazionale nel 2018), Tenerife in Spagna, Bamberg in Germania, AEK Atene in Gecia, Fethiye in Turchia e Chemnitz ancora in Germania.

Nell’ultima stagione Atkins è stato un giocatore dell’Aquila Trento, disputando la Serie A e l’Eurocup.

Per lui in campionato 12.2 punti e 6.4 rimbalzi in 28’ di media, con un massimo di 22 punti e 11 rimbalzi contro Sassari.

Così lo ha presentato coach Dimitris Priftis: “È un piacere accogliere un’altra pedina importante del nostro team. Darion è un giocatore esperto, che ha già mostrato le sue qualità nel campionato italiano nella scorsa stagione. Il suo arrivo contribuirà a fornirci ulteriori armi tattiche nella metà campo offensiva ed aggiungerà durezza, atletismo alzando il tasso di competitività del nostro gioco”.

“Sono galvanizzato e grato dalla possibilità di entrare a far parte di un’organizzazione di alto livello come la Pallacanestro Reggiana – ha commentato Darion Atkins – sono felice di poter continuare a giocare e vivere, insieme alla mia famiglia, in Serie A e più in generale in Italia. Sono pronto a mettermi al lavoro e non vedo l’ora di sentirmi parte di qualcosa così più grande di me come è il Club biancorosso”.

Comunicazione Pallacanestro Reggiana Srl