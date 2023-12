UFFICIALE – Rihards Lomažs nuovo innesto della Virtus Segafredo Bologna

Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo fino al 30 giugno 2024 con Rihards Lomazs.

Guardia di 187cm Lomazs è nato a Tukums il 13 aprile 1996.

Dopo essere cresciuto cestisticamente in Lettonia e aver giocato nel suo paese di origini fino al 2019, Rihards ha assaggiato subito l’Eurolega, disputando due stagioni all’Asvel. Poi il passaggio prima a Zaragoza, in Spagna poi a Oldenburg in Germania. Ha iniziato questa stagione in Turchia, al Merkezefendi, con 15.7 punti di media.

Nazionale lettone, ha dovuto rinunciare al Mondiale 2023 in seguito ad un infortunio, dopo aver contribuito in maniera determinante alla storica qualificazione con performances di grande livello, su tutte la gara con la Serbia dell’ex Teodosic in cui ha fatto registrare una prestazione da 33 punti con 6/10 da tre.

Virtus Segafredo Bologna dà a Rihards Lomazs il benvenuto nella grande famiglia bianconera.

UFF. STAMPA VIRTUS PALL. BOLOGNA