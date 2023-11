UFFICIALE – Sassari, al posto dell’infortunato Diop arriva Taylor Smith

In seguito all’infortunio occorso a Ousmane Diop la Dinamo comunica di aver messo sotto contratto Taylor Smith, centro americano di 32 anni, arriverà a Sassari appena espletate tutte le pratiche burocratiche.

PERCORSO

Smith nella passata stagione era compagno di Cappelletti a Verona prima di infortunarsi. Ha debuttato in Europa a Rodi in Grecia per poi arrivare in Italia a Ravenna e imporsi in Francia con le maglie di Gravelines e Nanterre. Ha disputato anche la Lega Adriatica con il Mornar Bar.

CARATTERISTICHE

Smith è un lungo molto atletico di quasi 2 metri per 100 kg, eccellente difensore e stoppatore, che corre il campo e che si è sempre distinto per il suo trattamento di palla e per la sua capacità di poter essere polivalente.

LE STATISTICHE

Taylor Smith in serie A viaggiava a 11,2 punti a partita con oltre 7 rimbalzi il 66% da 2p, 1 stoppata, 1.5 recuperi e 2 assist di media

PASQUINI:

“Sappiamo dell’importanza del momento, sappiamo quanto conti lavorare e recuperare il tempo perso ma non volevamo farci cogliere impreparati e dopo aver saputo della diagnosi di Diop ci siamo mossi immediatamente per coprirci in un ruolo fondamentale. Smith è giocatore esperto, che ha dimostrato di poter essere un’addizione inseribile immediatamente nel nostro sistema”

