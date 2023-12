UFFICIALE – Scafati aggiunge tonnellaggio sotto canestro con Julian Gamble

La Givova Scafati è lieta di annunciare l’accordo raggiunto fino al termine della stagione l’atleta di nazionalità statunitense Julian Gamble. Alto 208 cm per 113 kg di peso, classe 1989, il neo tesserato gialloblù è un centro di grande atletismo, molto abile a rimbalzo e nella metà campo difensiva. Si unirà negli allenamenti ai nuovi compagni a partire dalla prossima settimana.

Formatosi cestisticamente all’Università di Miami (NCAA), la prima esperienza lontano dalla patria risale alla stagione 2013/2014, durante la quale ha militato nelle fila del Saint Vallier Basket Drome (Pro B francese), chiudendo la stagione con 16,3 punti e 9 rimbalzi di media. Dal 2014 al 2016 ha indossato la divisa del Vasic-Fit Brussels (in massima serie belga): prima stagione chiusa con 17 punti e 7,6 rimbalzi di media; seconda stagione (in cui ha conquistato anche il titolo di miglior giocatore difensivo dell’anno) chiusa con 16,6 punti e 8,3 rimbalzi di media.

Dal 2016 è passato nella vicina Germania, in Bundesliga, per vestire i colori del Telekom Baskets Bonn: 13,2 punti e 6 rimbalzi di media in campionato e 12,8 punti e 6,4 rimbalzi di media in FIBA Europe Cup la prima stagione; 12,4 punti e 6,3 rimbalzi di media in campionato e 13,9 punti e 5,7 rimbalzi di media in Champions League la seconda stagione. E’ ritornato in Francia (Elite Pro A) nel 2018/2019, facendo registrare 10,3 punti e 5,1 rimbalzi di media in campionato e 8,3 punti e 5,8 rimbalzi di media in Champions League.

La prima esperienza italiana risale invece al 2019, anno in cui è stato ingaggiato dalla Virtus Bologna, rimanendovi per due stagioni di fila: la prima (in cui ha vinto lo Scudetto) terminata con 11,3 punti e 5,8 rimbalzi di media in campionato e 11,4 punti e 5,5 rimbalzi di media in Eurocup; la seconda terminata con 9,4 punti e 5,2 rimbalzi di media in campionato e 7,7 punti e 2,9 rimbalzi di media in Eurocup.

Nel 2021/2022 si è quindi spostato nella massima serie spagnola, prima con il Lenovo Tenerife (10,2 punti e 4,6 rimbalzi di media in campionato; 12,3 punti e 7,3 rimbalzi di media in Champions League) e poi con l’Hereda San Pablo Burgos (10,5 punti e 4,2 rimbalzi di media in campionato; 11 punti e 6 rimbalzi di media in Champions League).

La scorsa stagione ha infine militato al Bnei Ofek Dist Hertzeliya (massima serie israeliana), registrando 12,5 punti e 6,6 rimbalzi di media in campionato e 11,8 punti e 5,8 rimbalzi di media in Champions League.

Dichiarazione del direttore dell’area tecnica e dirigenziale Enrico Longobardi: «Questa firma dimostra ancora una volta che le nostre ambizioni sono concrete e che faremo di tutto per cercare di alzare quanto più possibile il livello della squadra, senza farci abbattere dalle difficoltà, qualunque esse siano. Permettetemi di fare un saluto pubblicamente a Pino Sacripanti, senza di lui e il suo fondamentale supporto nella scorsa stagione, oggi non avremmo ingaggiato, per l’ennesima volta, un grande giocatore come Julian».

Dichiarazione del neo tesserato Julian Gamble: «Sono felice di ritornare nella serie A italiana e sono molto grato alla società per avermi dato questa importante opportunità. Sono eccitato dall’idea di iniziare questa nuova esperienza per la Givova Scafati, al punto tale che ho chiesto alla dirigenza di essere sin da subito aggregato alla squadra nella trasferta di Venezia, così da poter vivere l’atmosfera della gara, conoscere i nuovi compagni e lo staff sin da subito, ancor prima di iniziare gli allenamenti la prossima settimana».

