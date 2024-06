UFFICIALE – Tajion Jones firma con la Vanoli Cremona

Vanoli Basket Cremona comunica di aver sottoscritto un accordo per la stagione 2024/2025 con l’atleta statunitense Tajion Jones.

Nato a Oak Ridge, in Tennessee, l’11 febbraio 1999, il nuovo giocatore biancoblù è alto 196 centimetri e gioca nel ruolo di play/guardia.

«Volevo fare un salto di qualità in Europa e sapevo che il campionato italiano era sicuramente un passo avanti e nella giusta direzione. Ho parlato con coach Cavina e mi ha fatto molto piacere la sua idea di lavoro su di me per aiutarmi a migliorare ulteriormente come giocatore»

Dopo aver frequentato l’High School nella propria città natale, concludendo gli anni di scuola superiore con una media da tre punti del 43.2% e terminando il suo ultimo anno a 18.5 punti, 4.2 assist e 3.1 palle recuperate a partita, per il suo percorso collegiale in NCAA indossa la canotta dei Bulldogs della University of North Carolina Asheville. Qui diventa il miglior marcatore di ogni epoca della squadra con 1987 punti e il giocatore con il maggior numero di triple realizzate (99). Nella sua ultima stagione viene inoltre nominato nel primo quintetto della All-Big South e del All-Big South Conference Tournament.

Nell’estate 2023 attraversa l’oceano Atlantico per giocare la sua prima stagione da professionista in Olanda con la maglia dello ZZ Leiden. Tajion si mette subito in luce nella BNXT League, il campionato che riunisce le migliori squadre di Belgio e Paesi Bassi, segnando 13.3 punti a partita, oltre a 4.1 rimbalzi, 1.2 palle recuperate e 2 assist in stagione regolare e mettendo a referto 19.2 punti, 3.5 rimbalzi e 1.5 assist negli 11 incontri di playoff.

Con la squadra olandese disputa anche la Fiba Europe Cup chiudendo a 15.4 punti, 3.4 rimbalzi e 1.5 assist a incontro.

Ora un nuovo step nella sua carriera con l’arrivo in Italia per vestire i colori biancoblù della Vanoli Basket Cremona.

«Ho molta voglia di iniziare a lavorare con la squadra e farò del mio meglio per avere un impatto immediato. Non vedo l’ora di competere per Cremona!»

