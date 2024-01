UFFICIALE – Tortona, arriva Ismael Kamagate in prestito da Milano

Ismael Kamagate lascia l’Olimpia Milano e finirà la stagione in prestito a Tortona, sempre in LBA.

🇮🇹 La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che Ismael Kamagate è stato ceduto in prestito fino al termine della stagione alla Bertram Yachts Tortona.



🇬🇧 Olimpia Milan has sent Ismael Kamagate to the Bertram Yachts Tortona until the end of the current season on a loan. pic.twitter.com/GlIc3sRSLp — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) January 16, 2024

Bertram Derthona comunica di avere raggiunto l’accordo con Ismael Kamagate, centro francese classe 2001, che arriva in prestito dall’EA7 Emporio Armani Milano sino al termine della stagione.

LA CARRIERA – Nato a Parigi il 17 gennaio 2001 da una famiglia di origini ivoriane, Kamagate ha iniziato a giocare a pallacanestro a 12 anni in un piccolo Club di Parigi. È poi passato al Paris-Levallois e successivamente a Orleans, Società in cui ha fatto il proprio debutto a livello senior.

Nel 2019 si è trasferito al Paris Basketball, dove ha militato nelle quattro stagioni successive. Ha disputato i primi due anni in Pro B, contribuendo alla vittoria del campionato nel 2021 con 8.9 punti e 7.1 rimbalzi di media. Nell’annata seguente – 2021/22 – ha fatto il proprio debutto in Pro A, facendo registrare numeri importanti (11.3 punti e 6.3 rimbalzi a gara) e venendo nominato difensore dell’anno. Nel 2022/23 Ismael ha continuato a produrre cifre significative (9.9 punti e 7.5 rimbalzi a uscita, tirando con il 75.3% dal campo) e ha disputato per la seconda stagione consecutiva l’All-Star Game francese. Contestualmente, nello stesso anno, ha debuttato in una competizione europea, l’EuroCup, in cui ha prodotto 9.2 punti, 8.4 rimbalzi, 1.5 stoppate e 17.2 di valutazione a uscita, tirando con il 76.3% dal campo (20 partite disputate).

In estate il centro francese si è trasferito all’EA7 Emporio Armani Milano, con cui è sceso in campo sia in Serie A che in EuroLega. Nelle 11 gare giocate in campionato, Kamagate ha totalizzato 6.3 punti e 2.7 rimbalzi, tirando con il 76.3% dal campo, mentre in EuroLega ha giocato 9 gare.

Nell’estate 2022 Kamagate è stato selezionato al Draft NBA dai Detroit Pistons e successivamente i suoi diritti sono stati scambiati a Denver con cui ha disputato la Summer League sia nel 2022 che nel 2023. Con la Nazionale francese è sceso in campo negli Europei Under 18 del 2019 e al Challenger del 2021, mentre nel 2023 ha fatto il proprio debutto con la Nazionale maggiore. Ora arriva alla Bertram Derthona per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

Uff stampa Derthona Basket