UFFICIALE – Tortona e Zerini insieme fino al 2026

Bertram Derthona comunica di avere raggiunto l’accordo con Andrea Zerini per il prolungamento del contratto sino al 30 giugno 2026.

Il Club muove un nuovo passo importante per il proprio futuro, annunciando il rinnovo con l’ala centro classe ’88 arrivato a Tortona nell’estate 2023.

Con la canotta bianconera numero 0, Zerini è sceso in campo in 28 occasioni nelle competizioni di Serie A (Supercoppa, regular season e playoff) e in 6 partite in Basketball Champions League, facendosi apprezzare per le sue qualità umane e tecniche.

Ora il legame tra Andrea Zerini e la Bertram Derthona si rinforza ulteriormente, fino al 2026.

“Siamo felici di continuare il percorso insieme ad Andrea Zerini – così Marco Picchi, presidente di Bertram Derthona -. È un giocatore che nella sua prima stagione a Tortona si è confermato un grande uomo squadra e un combattente in campo e siamo certi che, anche nella prossima stagione, darà un contributo importante”.

UFF.STAMPA DERTHONA BASKET