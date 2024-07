UFFICIALE – Trapani Shark, il primo nuovo acquisto è Riccardo Rossato

La Trapani Shark comunica di aver raggiunto un accordo con Riccardo Rossato play-guardia italiano di 190 cm e 85 kg proveniente da Scafati Basket.

Queste le prime parole del giocatore dopo l’ufficialità del suo accordo con la società del presidente Valerio Antonini: “Sono davvero felice di entrare a far parte di questo progetto, nuovo e ambizioso. Ringrazio il presidente Antonini e lo staff dirigenziale per avermi dato questa possibilità. Dal primo momento ho percepito la voglia di fare le cose in grande, e questo mi ha convinto a sposare il progetto. Non ci resta che metterci sotto con il lavoro perché vogliamo essere protagonisti di una stagione importante. Un saluto a tutti i tifosi, sempre presenti anche fuori casa, che sono certo ci daranno una grande mano”.

LA SCHEDA

Riccardo Rossato è nato a Venezia il 18 settembre 1996. E’ un playmaker moderno, dotato di grande leadership e visione di gioco.

Inizia la sua carriera professionistica giovanissimo, esordendo in A2 con la maglia dell’Assigeco Piacenza nella stagione 2013/14. Nonostante la giovanissima diventa presto un leader e nella sua ultima stagione a Piacenza (2016/17) fa registrare 6 punti di media.

Nella stagione 2017/18 passa alla Viola Reggio Calabria, sempre in A2, dove resta per due anni: al secondo si attesta ad una media di 9 punti, 3 rimbalzi e 2 assist nelle 29 partite giocate.

Nel 2018/19 arriva la svolta per la carriera di Riccardo che accetta la proposta dell’ambiziosa Scafati. Nel 2020 vince subito la SuperCoppa ma Scafati non riesce nel salto di categoria.

Anno dopo anno, diventa dapprima leader tecnico ed emotivo e poi capitano della squadra. In ogni stagione riesce sempre a fare un passo avanti nel suo personale processo di crescita tecnico-tattica aiutando la squadra al raggiungimento dell’obbiettivo più ambizioso: la vittoria del campionato nella stagione 2021/22. In questa meravigliosa annata fa registrare 14 punti, 3.4 rimbalzi e 1.6 assist di media, bottino impressionante soprattutto in termini di continuità e questo gli vale la riconferma nell’anno successivo anche al piano di sopra.

Al primo anno di Serie A, con la maglia di Scafati ottiene la salvezza e riesce a trovare fin da subito il suo spazio: al suo esordio in massima serie, ha fatto registrare 9,5 punti di media, in 20,5 minuti di medio utilizzo a partita, andando a segno con il 49,5% di realizzazione da due, il 38,1% da tre e l’87,5% ai liberi. Numeri che gli sono valsi la candidatura (unico italiano tra i cinque candidati) alla LBA Awards 2023 come giocatore rivelazione dell’anno 2023 (poi vinto dallo statunitense Colbey Ross).

La grande crescita di Riccardo ha convinto la dirigenza scafatese a rinnovare il contratto al capitano anche nel 2023/24 e, nella stagione appena conclusa, ha realizzato quasi 10 punti di media nei circa 23 minuti di utilizzo. Anche le percentuali al tiro sono state ottime: 42.5% da 2, 31% da 3 e 82% ai liberi.

A Riccardo Rossato va un grosso in bocca al lupo per la sua nuova avventura.

