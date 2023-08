UFFICIALE – Trento, che rinforzo: arriva la combo-guard Prentiss Hubb

La Dolomiti Energia Trentino comunica di aver raggiunto un accordo per la stagione 2023-24 con la combo-guard americana classe ’99 Prentiss Hubb. Il talentuoso esterno statunitense nato il 19 marzo di 24 anni fa ad Upper Marlboro, nel Maryland, è reduce dalla prima stagione da professionista in Europa vissuta da grandissimo protagonista in Germania vestendo la maglia dell’MHP Riesen Ludwigsburg: con i gialloneri nel 2022-23 ha viaggiato a 16,0 punti, 3,1 rimbalzi e 5,5 assist di media in 46 presenze ufficiali tra campionato tedesco, playoff e FIBA Basketball Champions League, aiutando Ludwigsburg a raggiungere una storica semifinale di Bundesliga.

Tiratore dotato di grande capacità di segnare dall’arco (ben 132 le triple segnate complessivamente in stagione, 2,9 di media a serata), Prentiss Hubb (191 centimetri per 82 chilogrammi) è un giocatore capace anche di coinvolgere i compagni e con Kamar Baldwin andrà a formare un’inedita quanto intrigante coppia in backcourt di mano forte mancina: Prentiss prima del debutto da “pro” in Germania si è formato cestisticamente all’Università di Notre Dame dove nell’anno da junior ha segnato 14,6 punti e distribuito 5,8 assist di media.

PAOLO GALBIATI (Allenatore DOLOMITI ENERGIA BASKET TRENTINO): «In un mercato molto complesso eravamo alla ricerca di un giocatore importante, che avesse già maturato un po’ di esperienza ma anche con grandi margini di crescita, in pieno stile Aquila Basket Trento. E siamo stati colpiti dal talento e dalla voglia di crescere ed arrivare al più alto livello possibile mostrati da Hubb: Prentiss è un giocatore di personalità, qualità e quel pizzico di estro e follia che penso possa far innamorare i nostri tifosi».