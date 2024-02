UFFICIALE – Trento rinnova coach Galbiati fino al 2027 e capitan Forray per un’altra stagione

Giornata importante in casa Dolomiti Energia Trentino: nella mattinata di oggi presso la sede del club in via Adalberto Libera sono stati comunicati ufficialmente i prolungamenti di contratto di coach Paolo Galbiati e di capitan Toto Forray.

Due delle persone, prima ancora che delle figure, al centro del progetto sportivo di Aquila Basket: l’allenatore lombardo sarà così head coach della Dolomiti Energia Trentino fino al 2027, mentre Toto Forray continuerà a giocare almeno fino al 2025 con quella maglia già vestita sul campo in quasi 600 partite ufficiali. Grande soddisfazione nel quartier generale bianconero, e voglia di chiudere al meglio questa stagione 2023-24 che entra nella sua fase più calda. Per i bianconeri, con due sicurezze in più.

ANDREA NARDELLI (Direttore Generale DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Questo doppio prolungamento contrattuale segna un momento importante, non figlio dell’oggi ma di un percorso cominciato da lontano. Con Toto, parla la nostra storia. Con Paolo, un percorso che da giugno fino a qui ci ha permesso di scoprire il carattere e le caratteristiche della persona, oltre che dell’allenatore. Paolo fin da subito si è calato al 120% all’interno del nostro progetto, non solo sportivo ma di sviluppo territoriale. Nel volontariato, il settore giovanile, tutte le tante attività che portiamo avanti fuori dal campo di gioco: non è scontato trovare la disponibilità e la sensibilità mostrate da Galbiati in questi mesi. Con Paolo abbiamo firmato fino al 2027, quindi altre tre stagioni oltre a quella che sta per concludersi: è una scelta che avevamo preso assieme già qualche mese fa ma che formalizziamo oggi in un periodo della stagione che ci ha permesso di tirare un po’ il fiato dopo 39 partite ufficiali in quattro mesi. Ci sono stati alti e bassi, tutti potevamo fare qualcosa di più, ma la storia di Aquila Basket è una storia di crescita: lavoreremo per fare meglio, ma lo faremo forti della presenza di due persone – come allenatore e capitano – che incarnano le qualità che il club ha e che il club vuole vedere in chi porta avanti il progetto bianconero. Con questa conferenza stampa lanciamo anche queste ultime 10 partite di regular season che per noi sono fondamentali: non viviamo con l’assillo della vittoria, ma giochiamo per vincere ogni volta che scendiamo in campo».

PAOLO GALBIATI (Allenatore DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Sono orgoglioso e riconoscente nei confronti della società, della proprietà, dei miei giocatori e dello staff; insomma nei confronti di tutti coloro che mi hanno permesso di firmare questo rinnovo e di dare ulteriore continuità e orizzonte al nostro rapporto. Abbiamo tante idee e tanti progetti per far crescere Aquila Basket, è bello e stimolante poter avere tanto tempo per trasformare queste idee in realtà. Ora però per noi arrivano mesi importanti, siamo concentrati sulla sfida di sabato contro Reggio Emilia: ma stiamo lavorando giorno dopo giorno per qualcosa di più grande di una singola partita».

TOTO FORRAY (Capitano DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Come sempre a ogni rinnovo sono molto felice e orgoglioso, questa è un’altra conferma del rapporto che sento di avere con la società e la città. Sono davvero contento di poterle rappresentare, da giocatore e da capitano. Darò il massimo come sempre, giocando con la stessa voglia e la stessa fame che avevo il primo giorno che ho giocato con questa maglia; sperando che il fisico mi dia una mano… Prima di pensare alla prossima stagione però c’è da chiudere bene questa: la pausa ci ha fatto bene, credo che al di là della stanchezza fisica l’impegno mentale sia stato davvero tanto in questi mesi; ora con qualche giorno di stacco dal campo siamo riusciti a rinfrescarci un po’ la testa e siamo carichi per sabato e per il finale di regular season. Andiamo a caccia di playoff, non sarà facile ma ci proviamo».

LUIGI LONGHI (Presidente DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente Stefano Trainotti e Massimo Komatz, tutti i giocatori e lo staff, per la bellissima giornata di ieri, il Volunteer Day in cui Aquila è entrata nelle associazioni e si è messa a disposizione con i suoi campioni in veste di volontari. Un momento davvero importante e ben riuscito. Per quanto riguarda la squadra, siamo nella fase in cui si programma e si guarda al futuro: siamo contenti di poterlo fare con persone di valore come Toto e Paolo. Ora proviamo a prenderci un posto playoff, anche il nostro pubblico sono sicuro ci darà una grande mano in questo rush finale di stagione in cui ci aspettano davvero 10 finali».

Uff stampa Aquila Basket Trento