UFFICIALE – Treviso ingaggia il centro Gora Camara, saluta Jantunen

Gora Camara, centro senegalese, 214 cm, di formazione cestistica italiana, nato a Dakar il 12 aprile 2001, va a rafforzare il reparto lunghi della Nutribullet Treviso Basket.

Ha iniziato a giocare a Dakar dove praticava in precedenza il calcio e, spinto dal padre ex pugile, anche la boxe, ma l’altezza e i mezzi fisici gli hanno consigliato di proseguire con il basket, anche se ha iniziato a praticarlo tardi.

La segnalazione di uno scout lo porta in Italia nel 2017 per crescere cestisticamente nelle giovanili della Virtus Bologna, dove entra a far parte del settore giovanile. Nel dicembre 2018 ha preso parte alla tappa di Valencia dell’Adidas Next Gen Tournament, la competizione giovanile di Euroleague Basketball, guadagnandosi la finale, un posto nel quintetto ideale e anche il titolo di MVP della rassegna chiusa con una media di 12.3 punti, 15.5 rimbalzi e 24 di valutazione.

Entra nel roster della prima squadra bianconera nella stagione 2018-19, con qualche apparizione in campo sia in campionato che nella Basketball Champions League vinta dal club felsineo. Successivamente, nelle stagioni 2019-20 e 2020-21 ha giocato per due anni in prestito a Casale Monferrato in Serie A2. 5 punti e 5 rimbalzi il primo anno, poi in quintetto nella stagione successiva, dove per il team piemontese fattura 9.2 punti e 8.6 rimbalzi (high di 22 punti e 14 rimbalzi) con una presenza fisica in area che lo mette sotto i riflettori. Infatti nel 2021/22 si trasferisce sempre con la formula del prestito a Pesaro nella massima serie: con 7 minuti a gara a disposizione Camara viaggia a 2.5 punti e altrettanti rimbalzi, prima di fare ritorno l’estate scorsa alla Virtus Bologna, dove vince la Supercoppa Italiana e offre il suo contributo nel ricco reparto lunghi della Virtus con 2.5 punti e 1.5 rimbalzi in 5 minuti di media .

È un centro dal grande potenziale ancora in via di sviluppo, visto il suo ancora recente approccio con il basket, ma con margini di miglioramento illimitati che coach Frank Vitucci e il suo staff esploreranno nella stagione 23/24 di TVB.

Mikael Jantunen saluta Treviso

La società comunica che il giocatore finlandese Mikael Jantunen, dopo aver vestito nella stagione 2022/23 la maglia della Nutribullet Treviso Basket, ha deciso di esercitare la clausola di uscita prevista dal contratto in essere per percorrere altre strade nel futuro della sua carriera.

Mikael sta in questi giorni partecipando alle Summer League NBA con la maglia dei Golden State Warriors.

Treviso Basket, orgogliosa di aver dato una vetrina importante nel campionato italiano all’ala classe 2000 nazionale finlandese, ringrazia Mikael per l’apporto dato in campo e fuori nella sua annata trascorsa con TVB e gli augura le migliori fortune per la sua carriera.

