UFFICIALE – Treviso saluta e ringrazia coach Marcelo Nicola

La società comunica che Marcelo Nicola non siederà sulla panchina di TVB nella prossima stagione sportiva.

Il club desidera ringraziare di cuore Nicola per l’impegno e i risultati ottenuti nell’ultima stagione 22/23 e nel finale della stagione 21/22. Coach Marcelo verrà ricordato e ringraziato sempre da società e tifosi trevigiani per essere riuscito a centrare entrambe le volte l’obiettivo-salvezza e la permanenza in A1 anche in situazioni non semplici.

Il carattere e la passione che già avevano fatto innamorare i tifosi del Palaverde nei suoi trascorsi da giocatore, l’attaccamento a Treviso dimostrato già nel 2012 quando si era adoperato in prima persona alla ripartenza del basket trevigiano hanno avuto conferma anche nella sua esperienza di allenatore della Nutribullet Treviso Basket, fino all’indimenticabile battaglia finale con la Virtus Bologna che ha suggellato la seconda salvezza consecutiva conquistata dal coach argentino.

La capacità di aver rigenerato prima e creato poi un gruppo solido in campo e il suo profondo legame con la città e con l’ambiente trevigiano hanno fatto la differenza in positivo in una stagione e mezza di grandi emozioni culminate la permanenza nella massima serie.

La società con amicizia e stima ringrazia Marcelo Nicola per la professionalità, l’impegno profuso e i risultati ottenuti, augurandogli il meglio per il futuro della sua carriera.

Grazie Marcelo!

Uff. Stampa e Comunicazione Nutribullet Treviso Basket