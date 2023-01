UFFICIALE – Treviso saluta Michal Sokolowski, destinazione Turchia al Besiktas

La Nutribullet Treviso Basket comunica di aver risolto il rapporto contrattuale con il giocatore polacco Michal Sokolowski, che giocherà il prosieguo della stagione nella squadra turca del Besiktas. La società desidera ringraziare di cuore Michal per l’impegno e la professionalità dimostrate nelle due stagioni e mezza in cui ha vestito da protagonista la maglia di TVB.

Dirigenza, staff e compagni di squadra augurano a Sokolowski le migliori fortune per la sua carriera.

Ciao Soko, in bocca al lupo!