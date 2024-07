UFFICIALE – Trevor Lacey rimane alla Vanoli Cremona

Vanoli Basket Cremona comunica che Trevor Lacey farà parte del roster di coach Demis Cavina anche nella stagione 2024/25. Nato a Huntsville (Alabama) il 13 ottobre 1991, Trevor è arrivato alla Vanoli nella stagione dello storico Triplete di A2 conquistando da protagonista la Supercoppa, la Coppa Italia e lo Scudetto LNP.

Nella scorsa stagione in Serie A, sempre in maglia Vanoli Basket, ha ottenuto 10.3 punti, 2.6 rimbalzi e 2.9 assist di media. Alla conclusione della regular season LBA, ha disputato con l’Hapoel Jerusalem i playoff di Israel Winner League. Per Trevor Lacey, la stagione 24/25 sarà la terza in maglia Vanoli Basket.

Fonte:Sito Uff. Vanoli Basket