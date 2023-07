UFFICIALE – Varese si assicura le prestazioni di Gabe Brown

Un nuovo innesto in casa Openjobmetis Varese che si assicura le prestazioni di Gabe Brown, prodotto di Michigan State University. Ecco il comunicato della società biancorossa:

Pallacanestro Varese è lieta di annunciare l’accordo con Gabe Brown. Ala mancina di 201 centimetri, ama il gioco in velocità ed in contropiede, sa rendersi pericolosa sia attaccando il canestro che affidandosi ad un solido tiro da tre punti. Inoltre, fa di energia ed atletismo due punti di forza del suo bagaglio tecnico.

Matteo Jemoli, responsabile scouting Pallacanestro Varese: «Siamo molto contenti di aver raggiunto un accordo con Gabe. Si tratta di un giocatore che seguivamo già dalla stagione passata in G-league e nella recente Summer League; le sue principali caratteristiche sono la corsa in contropiede e il tiro da 3 e pensiamo possano sposarsi al meglio col nostro sistema di gioco. Non vediamo l’ora di vederlo all’opera».

Carriera

Nato a Ypsilanti, Michigan il 5 marzo del 2000, trascorre i suoi primi passi alla Belleville High School prima di venire reclutato da Michigan State University. Alla prima annata da freshman raggiunge subito le Final Four del torneo NCAA. Chiude la sua esperienza universitaria a 11.6 punti, 3.8 rimbalzi ed il 38.2% da tre. Nell’estate nel 2022 si mette in mostra con Oklahoma City Thunder alle NBA Summer League prima di Salt Lake City poi di Las Vegas. Nell’agosto del 2022 firma un Exhibit 10 contract con i Toronto Raptors. Brown disputerà tutta la stagione in G-League con il loro team affiliato, Raptors 905 Missisauga, con cui scende sul parquet in 30 occasioni mettendo a referto una media di 12.5 punti (tirando con il 41.0% da oltre l’arco) e 3.1 rimbalzi.

