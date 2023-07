UFFICIALE – Varese, terzo annuncio di giornata: Olivier Hanlan è biancorosso

Pallacanestro Varese è felice di comunicare l’accordo con l’atleta Olivier Hanlan. Il canadese classe ’93 arriva in biancorosso dopo una lunga esperienza europea e le sue doti di leadership. Grande scorer: sa far male sia in penetrazione grazie ad un ottimo ball handling che gli consente di battere l’uomo ed arrivare al ferro, sia con il tiro da tre punti.

Matteo Jemoli, responsabile scouting Pallacanestro Varese: «Siamo davvero contenti della firma di Olivier. È un giocatore di grande personalità, che ha già fatto un ottimo percorso europeo, toccando anche l’Eurolega. Sarà importante in campo come scorer, ma avrà un peso rilevante anche all’interno del gruppo e in spogliatoio. Non vediamo l’ora di vederlo a Varese».

Carriera

Dopo i primi passi mossi nel suo Paese natale, approda negli Stati Uniti disputando una stagione alla New Hampton Prep School per poi mettersi definitivamente in mostra a Boston College conquistando alla prima annata il titolo di ACC rookie of the year. Scelto al secondo giro del Draft NBA 2015 da parte degli Utah Jazz, non debutterà però in NBA trasferendosi per due stagioni nel Vecchio Continente: prima allo Zalgiris con coi partecipa all’Euroleague e conquista un titolo nazionale, quindi nella stagione successiva a Le Mans in Basketball Champions League. Nella stagione 2017-2018 è campione G-League con gli Austin Spurs mettendo a referto 14.3 punti di media. Nel 2018-2019 disputa la FIBA Europe Cup con Bonn, mentre dal 2019 approda in Grecia per due stagioni al GS Iraklis Salonicco (16.3 punti, 3.6 rimbalzi e 3.5 assist nella prima, 13.6 punti, 3.0 rimbalzi e 2.8 assist nella seconda con però ben 19.8 punti di media in FIBA Europe Cup), esperienza intervallata da 8 partite in CEBL agli Ottawa Blackjacks. Nel 2021 passa all’Aris ed i suoi notevoli numeri nel campionato greco (20.8 punti, 3.5 rimbalzi e 2.9 assist) gli valgono la chiamata del Valencia in ACB. Nel 2022 inizia la stagione in Cina al Tianjin Ronggang Pioneers prima di passare al Gaziantep. Con il club turco disputa 9 gare di FIBA Europe Cup a 16.8 punti tirando con il 57.8% da tre.

Membro della Nazionale Canadese, nel 2010 ha disputato un Mondiale Under-17 conquistando un terzo posto finale, mentre nel 2011 era nel team Under-19 del Mondiale di categoria.

