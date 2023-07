UFFICIALE – Wayne McCullough è un giocatore della Vanoli Cremona

Vanoli Basket Cremona comunica di aver firmato, per la stagione 2023/2024, il giocatore americano Wayne McCullough.

“Io e la mia famiglia siamo molto felici di arrivare a Cremona. Ci hanno raccontato molte cose belle e non vediamo l’ora di scoprire la cultura e la città. La Serie A italiana è un ottimo campionato con squadre forti. Spero di aiutare la squadra a continuare i successi dello scorso anno: non sarà facile ma lavoreremo giorno dopo giorno per vivere una bellissima stagione con i nostri tifosi”.

Wayne McCullough è nato a Hockley, Texas, il 22 giugno 1994, è alto 196 centimetri per 93 chilogrammi e gioca nel ruolo di guardia.

Dopo l’High School frequentata presso la Rosehill Christian School di Tomball, Texas, gioca, a livello universitario, con i Cougars della Colorado Christian University di Lakewood, vincendo il torneo 2015 della National Christian College Athletic Association (NCCAA).

Chiusa l’esperienza collegiale nel 2016, non scelto al draft fa il suo esordio tra i professionisti nella prima lega canadese. Nella stagione 2016/2017 e in quella successiva gioca con la maglia degli Island Storm. Passa poi, nel biennio successivo, ai Moncton Magic, sempre in NBLC, dove le sue medie si alzano dai 9.6 punti, 4.8 rimbalzi e 1.5 assist del primo anno ai 13.4 punti, 5.5 rimbalzi e 1.4 assist del secondo.

Nel 2020 sbarca in Europa e firma per il Lathi Basketball in Finlandia. Chiude la stagione a 17.8 punti, 6.4 rimbalzi e 3.8 assist di media per poi trasferirsi, per i due anni successivi, al Darussafaka Istanbul, nel massimo campionato turco. Il primo anno segna 8.6 punti con 2.3 rimbalzi e 1.2 assist in 20 minuti di gioco, minutaggio e cifre confermati anche nella seconda stagione con 9 punti, 2.9 rimbalzi e 1.4 assist. Nei due anni in Turchia disputa anche la Basketball Champions League con medie finali che vanno dagli 8.1 punti, 2.5 rimbalzi e 1.5 assist del primo anno ai 7.9 punti, 3.1 rimbalzi e 1.5 assist del secondo, raggiungendo entrambe le volte le Top 16.

La prossima stagione farà il suo esordio in Italia con la maglia della Vanoli Cremona.

