Umana Reyer Venezia premiata per utilizzo di italiani under 23

L’Umana Reyer Venezia si aggiudica il primo posto della classifica relativa alla premialità destinata alle Società partecipanti al Campionato di Serie A all’utilizzo e valorizzazione dei giocatori italiani Under 23 per la stagione regolare 2023/24.

La classifica coinvolge sia le Società che optano per l’utilizzo della formula 5+5 sia quelle che scelgono la formula del 6+6.

In palio un premio di 250.000 euro da suddividere tra le prime 5 società che hanno ottenuto la miglior percentuale di utilizzo degli atleti di cittadinanza e formazione italiana Under 23 (il calcolo di tale percentuale è effettuato dividendo i minuti giocati da tali atleti per i minuti complessivi al termine della ventisettesima giornata di campionato).

Tra questi, i minutaggi degli atleti under 21 vengono moltiplicati per 2, mentre i minutaggi degli under 23 tesserati per almeno due stagioni utili al completamento della formazione per la propria Società sono moltiplicati per 3.

Tenendo conto quindi di questi calcoli nell’elaborazione finale dei minutaggi, l’Umana Reyer Venezia ha conquistato il primo posto schierando giocatori italiani e di formazione per 1518 minuti, seconda l’Openjobmetis Varese con 1.134 minuti. Seguono la NutriBullet Treviso Basket con 935 minuti seguita dall’Estra Pistoia con 723 minuti. Chiude la classifica la UNAHOTELS Reggio Emilia con 367 minuti.

Classifica

Umana Reyer Venezia

Openjobmetis Varese

NutriBullet Treviso Basket

Estra Pistoia

UNAHOTELS Reggio Emilia

Uff.Stampa Umana Reyer Venezia