Un mostruoso Lacey guida la Vanoli a un successo clamoroso su Venezia

Cremona batte Venezia in rimonta nell’ultimo quarto con un mostruoso Lacey autore di 18 punti nel solo quarto periodo. La Vanoli era stata anche sul +14 in avvio prima di subire una raffica di triple con Heidegger protagonista. Quando la Reyer ormai sembrava prossima al successo, Lacey ha sfruttato il suo talento per guidare la sua squadra alla riscossa con Denegri glaciale nel finale a mettere il punto fermo.

Quintetti:

Venezia: Simms, Casarin, Spissu, Tucker, Tessitori

Cremona: Denegri, Pecchia, McCollough, Golden, Adrian

1° quarto: avvio lento nel quale Tessitori domina in ambo le metacampo e spinge avanti Venezia. La partita si accende dopo 3 minuti con la Vanoli che spinge forte e con 5 punti filati di Adrian prova la fuga portandosi sul 10-4. Nel momento migliore della Vanoli, doppio tecnico a Spahlja che viene espulso: Cremona affonda il colpo con Denegri e McCollough volando fino al +14. Venezia non si arrende e con gli ingressi dalla panchina di Heidegger, Kabengele e Wijter rimonta accorciando minuto dopo minuto. Eboua schiaccia nel finale poi 2/2 di Kabengele con il primo quarto che vede la Vanoli avanti 24-20.

2° quarto: Si riaccende la Vanoli con una tripla di McCollough mentre Venezia fatica a trovare la via del canestro e così in contropiede Davis e il solito McCollough firmano il nuovo +11 per i locali. È una partita fatta di parziali, con Venezia che risponde a Cremona con il duo Spissu-Wiijter con quest’ultimo autore di una tripla su una gamba clamorosa. Una tripla di McCollough sembra ridare ossigeno alla Vanoli ma Tucker si accende di colpo rimettendo il punteggio in parità. Nel finale due fiammate per parte con il punteggio che si fissa sul 42-42.

3° quarto: Pioggia di triple in avvio di terzo quarto con Heidegger ispiratissimo. Venezia prende il largo, la Vanoli ci mette un po’ a carburare ma poi reagisce con McCollough ed Eboua tornando a contatto. Heidegger da tre punti è una sentenza e così riporta Venezia avanti di 10 lunghezze. Cremona accusa il colpo e nel finale Venezia allunga con Kabengele e Wijter chiudendo la terza frazione sul 72-59.

4° Quarto: un monumentale Lacey si prende la Vanoli sulle spalle e prova a suon di canestri a guidare la riscossa. Dall’altra parte però trova un Wiltjer altrettanto caldo che evita il ko a Venezia. Lacey però on fire e prosegue a segnare e recuperare palloni fino al canestro di Adrian che a 3.17 dalla fine vale l’80 pari. Davis dalla lunetta riporta avanti Cremona ma Tucker con 5 punti filati rimette immediatamente Venezia avanti a 2 minuti dal termine. Heidegger fissa il + 5 Reyer ma Cremona in un amen infila 2 triple con Davis e Denegri a ’48 dalla fine si porta sul +1. Tessitori fa 1/2 mentre Denegri è una sentenza e non sbaglia mai. Nella lotteria dei liberi Venezia non è precisa, Tucker sfiora un clamoroso canestro nel finale ma non va a buon fine. Cremona vince 92-90.

Vanoli Cremona 92-90 Umana Reyer Venezia

Vanoli Cremona: Eboua 6, Adrian 9, Davis 9, Pecchia 5, Denegri 23, Lacey 18, Piccoli, McCullough 18, Golden 4, Zanotti All. Cavina

Umana Reyer Venezia: Spissu 8, Tessitori 10, Heidegger 18, Casarin 9, De Nicolao 1, O’Connell, Janelidze ne,Kabengele 7, Simms, Wiltjer 21, Vanin ne, Tucker 16 All. Spahlja