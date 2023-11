Una compatta Tortona espugna il PalaBigi battento una Reggio dai 2 volti

Con una gara tutta di squadra Tortona espugna il Palabigi seppur condizionata dalle assenze ( compreso Strautins che ha giocato solo 2 quarti), Reggio invece ha decisamente steccato la prova della maturità. Con 5 uomini in doppia cifra ha preso il largo nel secondo tempo grazie ad un Thomas da 10 punti. La maggior solidità nel saper fare sempre la cosa giusta in campo. Reggio è sembrata troppo nervosa soprattutto nei suoi uomini chiave, Hervey su tutti.

Quintetti iniziali :

Unahotels : Weber, Hervey, Gallowey, Faye, Vitali

Bertram : Daum, Weems, Candi, Dowe, Radosevic

Primo quarto : L’avvio di Reggio è esplosivo, Webber in schiacciata e Hervey in entrata, la replica di Tortona non si fa attendere ed impatta con il duo Daun e Dowe e trova il vantaggio con Radosevic 4-6. Reggio non fa sorprendere e trova 2 triple di Vitali e Gallowey per il 10-8 a metà quarto. Daum in area reggiana trova molto spazio e con gioco da 2+1 ttrova il 13 pari. Tortona schiera Severini, prima apparizione quest’anno, e lo fa con una tripla, 18-20. Ribalta il punteggio Uglietti e Atkins, complice il fallo antisportivo a Severini, nel finale Smith infila la tripla del +3 mentre chiude il parziale Baldasso sul filo della sirena, 25-24.

Secondo quarto : Reggio inizia il quarto con un quintetto formato da tutta la panchina, Dowe la punisce subito. Si viaggia punto a punto con Smith da una parte e Daum dall’altra per il 30-31, con primo canestro di Thomas dato indisponibile. Piccolo allungo Reggio grazie alla tripla di Grant e l’entrata di Webber, minuto per Ramondino per fermare subito l’inerzia della gara. Reggio sbaglia in attacco e viene punita dall’ex Strautins e Daum per pareggio a quota 35. Il canestro di Strautins per il – 1 costringe Priftis a chiamare minuto con il lettone a rimanere a terra per una scavigliata. Sul finire altra tripla di Gallowey per il +4 e nelle 2 azioni successive nulla succede e si chiude cosi, 41-37.

Terzo quarto: Partenza Tortona con 5 punti di Radosevic e parziale ribaltato, Hervey entra e subito 5 punti per il 46-42. Per gli ospiti è Dowe a tenere in scia i sui con 4 punti, Gallowey trova il +5 ma è Radosevic dalla punta con due triple identiche a ribaltare il punteggio, 53-54. Sul contropiede di Daum costringe Priftis a chiamare minuto sul 53-56. il break di Tortona è di 10-0 con Reggio in rottura, con Candi che dalla lunetta allunga il parziale di 2 lunghezze 53-60. Reggio riesce a ridurre lo svantaggio con Atkins e Uglietti, interrompe la rimonta Severini dalla lunetta. Si chiude con la tripla di Baldasso che chiude il quarto sul 58-65.

Quarto quarto : Avvio tutto ospite con Dowe e Baldasso che trovano il + 10 e Priftis è costretto a chiamare minuto. Fuori per 5 falli Hervey e poi espulso, regalano 4 punti agli ospiti che ora conducono 59-76. La partita procede con Tortona che tiene sempre più di 10 lunghezze di vantaggio, a 4’30” dalla fine Ramondino chiama minuto per organizzare le ultime fasi fasi della partita. Non succede nulla fino alla fine con Tortona che vince per 77-90.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – BERTRAM DERTHONA TORTONA 77-90 ( 25-24,41-37,58-65 )

Unahotels : Weber 4 ,Camara , Cipolla ,Hervey 7,Gallowey 22, Faye 4,Vitali 6,Smith 15 ,Uglietti 6 ,Atkins 6,Grant 5,Chillo 2 . Allenatore Dimitris Priftis

Bertram : Baldi,Dowe 12 ,Candi 12 ,Strautins 4 ,Errica, Baldasso 12 ,Severini 6,Basile ,Daum 14,Weems 5,Thomas 10,Radosevic 15 . Allenatore Marco Ramondino

Arbitri : Mazzoni,Quarta,Lucotti