Una concreta Reggio Emilia batte una Treviso mai doma

Reggio si aggiudica una partita non certo semplice, Treviso, senza Bowman, gli ha reso la vita difficile non dandosi mai morta anche quando il divario era a doppia cifra. Reggio ha condotto praticamente per tutta la gara, a parte i primi 2 minuti di gioco, ma non è mai riuscita a dare quella spallata decisiva per mettere in ghiaccio la gara. Un Gallowey da 29 punti è apparso certamente il migliore dei suoi, soprattutto in attacco, seguito da un Hervey autore di 22 punti e decisivi nel finale. Per Treviso Allen è sembrato decisamente il migliore dei suoi, 24 punti, ma un monumentale Harrison, 21 ha tenuto vivi i suoi fino a fine gara.

Quintetti iniziali :

Unahotels : Weber, Hervey, Gallowey, Faye, Vitali

Nutribullet : Booker, Paulicap, Harrison, Young, Allen

Primo quarto : La partenza della gara è frutto di 4 triple consecutive, Harrison,Vitali,Allen e Harvey per 6-6. Il primo sorpasso reggiano arriva con la tripla di Gallowey ma è Young in entrata a fare il contro sorpasso sul 9-10. Piccolo allungo Treviso che grazie due liberi di Booker per il + 5, Reggio in attacco spreca molto in palle perse. Reggio ora punta sulle palle interne e grazie a buoni recuperi trova il + 1 e dopo un altro recupero Webber con la sua tripla costringe Vitucci a chiamare minuto 20-16. Entrambe le squadre cambiano la regia, dentro Smith e Torresani, Gallowey infila 2 triple e Reggio trova il +8 prima dell’ultimo minuto di gioco. Finale incandescente con un passi non fischiato a Torresani che procura un canestro di Mezzanotte e Priftis si arrabbia con la terna e si prende un tecnico, Yuong trasforma il libero ed il quarto si chiude sul 26-23.

Secondo quarto : Ora si gioca punto punto, l’ingresso di Camara per Treviso porta molta pericolosità nell’area reggiana, difficilmente i difensori biancorossi trovano le misure per fermarlo. Piccolo allungo Reggio grazie alla precisione dalla linea della carità di Hatkins eSmith per il 34-27. In attacco Treviso latita e viene colpita dalla tripla di Smith per il +10 al 14° di gioco, minuto per Vitucci 37-27. Dopo l’1 su 1 di Harvey ed il fallo di Gallowey, primo minuto per Priftis, liberi per Allen 2/2 , 40-31. Treviso trova il Alle il terminale offensivo, 2 triple consecutive seguita da quella di Young per il 41-39. Nel finale questa volta è Vitucci a predersi il tecnico, Vitali trasforma. Si chiude con i liberi d Allen e il coast to coast di Booker sulla sirena per il 46-43 finale.

Terzo quarto: Reggio in apertura si riporta sul + 10 grazie ad Hervey, 4 punti, Young replica da 3 e Booker infila il libero sul fallo tecnico a Vitali. Si arriva a metà quarto con Reggio mantiene un risicato vantaggio, 56-51 dopo i liberi di Gallowey. Momento della gara dove le difese queste sconosciute, entrambe le squadre segnano senza problemi 63-55 al 27°. Finale Gallowey infila la sua ennesima tripla mentre Mezzanotte sbaglia, 69-58, massimo vantaggio.

Quarto quarto : In apertura 2 canestri si Smith che ora è in cabina di regia, Young e Torresani per Treviso. Piano piano Treviso si riporta sotto con i canestri di Young e Allen, Priftis chiama minuto per registrare i suoi 73-63. Ancora Treviso con Mezzanotte e Booker, meno 6 a 6 minuti dalla fine. Booker è il primo a lasciare il campo complice 2 falli nella stessa azione. Reggio tocca il +10 ma un Harrison monumentale segna 5 punti di fila per il 83-76 a 3 minuti dalla fine. Si arriva all’ultimo minuto con Reggio che mette con Grant il +9 e Vitucci chiama minuto, la tripla su rimessa sancisce la vittoria di Reggio per 90-83.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – NUTRIBULLET TREVISO 90-83 (26-23,46-43,69-58 )

Unahotels : Weber 12 ,Camara , Cipolla ,Hervey 22 ,Gallowey 29 , Faye 2,Vitali 4 ,Smith 11,Uglietti ,Atkins 6,Grant 4,Chillo . Allenatore Dimitris Priftis

Nutribullet: Booker 9 ,Tadiotto, Zanelli , Harrison 21 ,Torresani 3,Faggian ,Young 17 ,Scanduzzi ,Mezzanotte 6 , Allen 24 ,Camara 3 ,Paulicap . Allenatore Francesco Vitucci

Arbitri : Begnis, Perciavalle, Galasso