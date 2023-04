Una coriacea Reggio Emilia doma una tenace Treviso

Terza vittoria consecutiva per Reggio Emilia che nell’anticipo del sabato si aggiudica la sfida salvezza contro Treviso. Gara sempre al comando ad eccetto la prima palla, Reggio però non è mai riuscita a togliersi di mezzo una Treviso, trascinata da un Banks autore di 26 punti. Per Reggio & uomini in doppia cifra con Olisevicius migliore dei suoi con 17 punti seguito da un rinato Vitali con 13. Per Treviso oltre ai 26 di Banks, 14 di un ottimo Ellis.

Quintetti iniziali :

Unahotels : Diouf, Cinciarini, Hopkins, Olisevicius,Vitali

Nutribullet : Banks, Ireogbu, Ellis, Faggian, Jantunen

Primo quarto : Dopo un canestro da 3 di Ireogbu Reggio piazza un parziale di 9-0 con Hopkins autore di 5 punti, Nicola è costretto a chiamare subito minuto dopo 2 minuti e 34 secondi, 9-3. Treviso si affida a Banks e Ellis ed 10 pari, Reggio invece trova nell’alto basso di Cinciarini i punti del sorpasso 14-12 a metà quarto. Vitali firma un piccolo allungo per Reggio ,+5, ma il solito Banks con una tripla ricuce prima il divario e poi pareggia a quota 19. Nel finale Zanelli trova un’autostrada per il sorpasso ma Olisevicius in area trova la parabola giusta per il 21-21.

Secondo quarto : In apertura Reggio prova ad allungare con Senglin e Hopkins, ma è Zanelli con una tripla a riportare in bilico il risultato, Strautins ripaga con la stessa moneta per il 28-24. A meta quarto Reggio riprova ad allungare grazie alla seconda tripla di Strautins, Ellis trova 2 punti dal cuore dell’area per il 32-27. Secondo time out per Treviso dopo la nuova palla persa in attacco, Senglin si mette in proprio e Reggio va sul +10 (37-27). Treviso è solo Banks in quanto l’americano è già quota 17 dopo 18 minuti di gioco. Si inscrive a referto anche Jantunen ma è subito replicato da Olisevicius per il 46-37. Reggio con Reuvers nel finale trova il +10 ma viene castigata da Zanelli dalla lunga distanza con Sakota visibilmente adirato, time out a 15 secondi dalla fine, non succede nulla e si va al riposo sul 48-41.

Terzo quarto: In apertura Treviso trova 5 punti che la portano al meno 4 con la tripla di Invernizzi, Reuver e Diouf riportano a 6 i punti di distacco dopo 4 minuti di gioco. 3 palle perse in attacco da Reggio consentono a Treviso di portarsi a 2 lunghezze con la tripla di Iroegbu 54-52 al 25° di gioco. Squadre in bonus e si segna solo dalla lunetta, ci pensa Reuver e Senglin, tripla, a riportare Reggio avanti di 8 lunghezze 62-54, minuto per Nicola. Torna la doppia cifra di vantaggio per Reggio grazie alla tripla di Vitali ed ai liberi di Olisevicius, 67-56, un minuto da giocare. Finale con nulla di fatto e Reggio chiude avanti di 12 lunghezze.

Quarto quarto : In apertura di ultimo quarto Reggio subisce il canestro di Juntunen ma Reuvers e Vitali riportano a 11 il divario, Lee va bersaglio per il suo primo canestro della serata con un bel sottomano. Banks avrebbe la possibilità con 3 liberi ma fa solo 2/3, 73-63. I falli si cominciano a far pesare, 4 falli Senglin, Banks e Hopkins, Ellis e Juntunen non sbagliano e 73-67. Si arriva agli ultimi 4 minuti di gioco con Reggio che conduce per 76-68, con Reggio che perde palla in attacco e Sakota chiama minuto. Banks in zingarata mette il – 5, Olisevicius e Cinciarini dalla lunetta per il 79-71. Sorokas glaciale ai liberi per l’81-75 a 1 minuto dalla fine, palla persa di Reggio e minuto per Nicola a 59 secondi dalla fine. Il canestro da 3 punti di Strautins e la palla persa di Banks in attacco consegnano la vittoria a Reggio Emilia per 88-77.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – NUTRIBULLET TREVISO 88-77 ( 21-21,48-41,67-56 )

Unahotels:Reuvers 10 , Hopkins 8 ,Cipolla,Strautins 11 ,Vitali 13 , Stefanini , Burjanadze ,Cinciarini 6,Lee 2,Senglin 10 ,Olisevicius 17 ,Diouf 11. Allenatore Sakota

Nutribullet : Banks 26 ,Iroegbu 10, Ellis 14 , Zanelli 12 ,Jurkatamm ,Vettori , Sorokas 4 , Faggian ,Scandiuzzi ,Invernizzi 4,Jantunen 7. Allenatore Nicola