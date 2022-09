Unahotels, ecco le divise 2022/23 eco sostenibili

Sono state presentate le divise da gioco della Pallacanestro Reggiana stagione 2022/23 targate Macron, azienda bolognese che è giunta al suo secondo anno di collaborazione. L’amministratore delegato Alessandro Della Salda ha voluto ringraziare in primis tutti gli sponsor che hanno contribuito anche in questa stagione. Tra gli sponsor una nuova entrata è il gruppo TaglieRe, azienda che si occupa di ristorazione, che ha ospitato nel ristorante A Palazzo, l’evento che è culminato con il classico aperitivo di inizio stagione. Per quanto riguarda le divise, 2 per la LBA, 2 pel BCL ed una per il settore giovanile, sono eco sostenibili, ovvero come ha spiegato Gabriele Tacconi di Macron, sono provenienti da plastica riciclata e per fare il filato di una canottiera sono servite 9 bottigliette di acqua.