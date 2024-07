Under 18 Maschile – Italia sconfitta anche dalla Grecia a Logrono. Da Venerdì l’Europeo

By

Si chiude con una sconfitta contro la Grecia (71-74) il torneo di Logroño, ultimo impegno amichevole prima dell’inizio dell’Europeo Under 18 di Tempere (27 luglio-4 agosto). Gli Azzurri di coach Sodini si trasferiranno lunedì 22 luglio a Giussano (Mb) e il 25 luglio in Finlandia per iniziare l’avventura europea.

All’Europeo l’Italia giocherà nel gruppo C contro Serbia (27 luglio, ore 15.30), Israele (28 luglio, ore 13.30) e Lettonia (29 luglio, ore 21.00). Tutte le gare saranno in live streaming sul canale YouTube FIBA.

I tabellini

Italia-Grecia 71-74 (21-25, 19-21, 10-11, 21-17)

Italia: Saccoccia 3, Sarr 12, Valesin 4, Miccoli 15, Atamah 3, Piccirilli, Airhienbuwa 11, Iannuzzi 5, Garavaglia 4, Assui 6, Suigo 8, Leoni. All: Sodini

Grecia: Vlassis, Prekas, Rozakeas, Spartalis 11, Abosi 8, Avdalas 18, Komnianidis, Patrikis 10, Alexakis 2, Liotopoulos 17, Chantzis, Pagonis 8.

Italia-Lituania 69-88 (15-22, 26-19, 10-26, 18-21)

Italia: Saccoccia, Sarr 11, Valesin 3, Miccoli 7, Atamah 5, Piccirilli, Airhienbuwa 6, Iannuzzi 4, Garavaglia 4, Assui 16, Suigo 6, Leoni 7. All: Sodini

Lituania: Juzenas 14, Kreismontas, Indrusaitis 7, Narvilas 2, Zilakauskas 2, Buteliauskas 2, Raupelis 16, Bancevicius 16, Krizanauskas 10, Smirnov 8, Laurencikas 4, Rudaitis 7.

Spagna-Italia 80-76 (24-28, 16-14, 13-20, 27-14)

Italia: Saccoccia, Sarr 20, Valesin 7, Miccoli 14, Atamah 2, Piccirilli 4, Airhienbuwa 12, Iannuzzi 4, Garavaglia, Assui 13, Suigo, Leoni. All: Sodini

Spagna: Saint-Supery 15, Robles 5, Gonzalez 20, Gallego 2, Garmendia 5, Llompart 3, Miguel 3, Diaz 3, Enabulele 4, Valero, Platteew 14. All: Zamora

