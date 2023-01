Urlo Reggio Emilia, battuti i campioni d’Italia di Milano

Bellissima vittoria della Unahotels Reggio Emilia che trova lasua seconda vittoria consecutiva e lo fa contro i campioni d’Italia dell’Amani Milano. Un primo quarto in parità ma poi Reggio una volta trovato il vantaggio è sempre stata avanti, anche di 14 lunghezze nel terzo quarto. Nell’ultimo quarto la paura e la forza di Milano ha portato la gara al punto a punto, vinta dai reggiani grazie al maggior controllo delle ultime azioni. Buona la prova del neo acquisto Senglin che chiude con 14 punti ma soprattutto ottima presenza in campo, il solito Cinciarini che fa doppia doppia, 11 punti e 10 assist. Per Milano il solo Davis ha tenuto a galla i suoi con 22 punti seguito da un Melli che chiude con 13 punti e che non ha mai mollato.

Quintetti iniziali :

Unahotels : Anim, Reuvers, Cinciarini, Diouf, Olisevicius

EA7 : Melli, Datome, Mitrou-Long, Hall, Davies

Primo quarto : Inizio di gara con le squadre che si affrontano ad un ritmo velocissimo, Sakota schiera Diouf in quintetto base, Messina inserisce Datome il quale firma il primo canestro della gara, tripla mentre Diouf ripaga la fiducia con 4 punti di fila. La sfida sottocanestro vede Davies replicare con 4 punti per il 7-8 subito ribaltato da Diouf. Melli si mette in proprio per il +3 Milano, suoi i 2 ultimi canestri, esordio di Senglin in maglia reggiana. Reggio in attacco spreca molto ed è graziata dalla bassa percentuale di Milano, arriva il pareggio a quota 14 con i liberi di Reuvers ma soprattutto la tripla di Cinciarini. Finale con il canestro di Vitali e l’entrata di Cinciarini per il 18–15.

Secondo quarto : In apertura di quarto arriva anche il primo canestro in maglia di Reggio Emilia, a ridurre lo svantaggio ci pensa Davies con un tiro dalla media. Reggio trova il +7 grazie alla tripla di Senglin ben servito da Anim, minuto per Messina (27-20). Sul canestro di Davies si spengono tutti tabelloni compreso i 24 secondi, time out supplementare. La sosta inasprisce la gara con Milano che difende fortissimo e trova in Hall e Davies e suoi terminali offensivi per il 30-26. Reggio con scelte non felici consente a Milano di ricucire lo strappo grazie a Hines e alla rubata di Baron che se ne va tutto solo a canestro, minuto per Sakota, 34-31. Il tecnico serbo poi si pende un tecnico per un fallo non fischiato ad Anim. Il pareggio è nell’aria e lo trova sempre Baron dalla lunetta 34-34, ora il tecnico è per Messina che protesta per un fallo non fischiato, Olisevicius non sbaglia per +3 Reggio. Finale con il bel canestro di Baron ed i liberi di Davies a 19 secondi dalla fine, 2/2 e sorpasso Milano. Come era successo nel primo quarto è Cinciarini a chiudere il quarto sul 39-38.

Terzo quarto: In apertura un 2 su 2 da 3 per Olisevicius e Messina è costretto a chiamare minuto, visibilmente adirato 45-38. Dopo 4 minuti Milano ancora a 0 punti e Olisevicius mette il +11 Reggio, 49-38. A sbloccare l’Olimpia è il reggiano Melli con 2 liberi, seguito da Hall ma Olisevisius con 3 liberi riporta Reggio al +10. La reazione di Milano non si fa aspettare e con un 6-0 di parziale interrotto dalla tripla di Senglin e dal contropiede di Vitali che costringe Messina a chiamare minuto sul 62-50. Sul finire del quarto Reggio trova il +14 con un gioco da 2+1, 65-51, Hall fa 2/2 e Baron a 1 secondo dalla fine chiude il quarto con il risultato di 65-55.

Quarto quarto : In apertura di quarto Milano alza i giri della difesa e Reggio non trova punti, dal canto suo Melli, schiacciata e Davies 2+1 costringono Sakota a chiamare minuto. A Reggio vengono fischiati 2 falli in attacco discutibili, ma Milano spreca con 2 palle perse anch’essa 65-60. Reggio non segna da moltissimo, il parziale compreso il terzo quarto è di 11-0 per Milano e Sakota chiama minuto 65-62 a 5 minuti dalla fine. Si sblocca Reggio con Reuvers, Davies non sbaglia dalla media. Reggio trova in Cinciarini e Senglin i finalizzatori per tornare al +4 a 2 minuti dalla fine. Melli inchioda il meno 2 mentre Hopkins esce per 5 falli con un fallo in attacco, 1 minuto alla fine 70-68. Reuvers 1 su 2 e Baron sbaglia la tripla del possibile pari, fallo su Olisevicius a 11 secondi dalla fine, nessun errore e 73-68. Errore sulla rimessa e palla a Reggio che vince per 73-68.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 73-68 (18-15,39-38,65-55 )

Unahotels: Anim 5,Reuvers 8 ,Giberti, Hopkins 4 ,Cipolla ,Vitali 4 , Stefanini , Cinciarini 11, Burjanadze 4,Senglin 14 ,Olisevicius 14,Diouf 9. Allenatore Sakota

EA7 : Davies 22,Luwawu-Cabarrot ,Mitrou-Long 2 ,Tonut 2 ,Melli 13 ,Baron 10,Ricci ,Biligha ,Hall 7,Alviti ,Hines 8,Datome 4 . Allenatore Messina