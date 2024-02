Valerio Antonini, presidente Trapani: “Vogliamo Teodosic per la prossima stagione. Accordo per 2 giocatori molto forti”

By

Valerio Antonini, presidente di Trapani Shark, è stato intervistato dal Corriere ed è un fiume in piena:

“Abbiamo già l’accordo con due giocatori molto forti. Ed è in piedi una trattativa con un serbo che sta giocando in patria ed è stato in Italia. È Teodosic? Lo ha detto lei, fiuto da giornalista”

Continua poi:

“La realtà dove si trova la mia Trapani è una serie A2 che è fuori dal basket moderno. Per questo voglio vincere il campionato e salire in A. Fortunatamente al comando del Fip c’è un uomo di sport con grandissima esperienza come Petrucci.”

Conclude poi:

“Pensiamo ai diritti televisivi. Ci danno le briciole, in un bilancio di un club non incidono assolutamente. Io posso pensare anche di presentarmi all’asta della prossima stagione e cercare una strada per dare valore alle immagini delle partite di questo sport. Cosi potremo attirare anche sponsor pronti ad investire”