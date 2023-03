Varese vince in rimonta contro una buona Verona

Sul parquet di Masnago si scontrano i biancorossi di casa con i veronesi allenati coach Ramaglia. A Varese servono punti importanti in ottica playoff mentre gli ospiti sono a caccia di punti salvezza. L’avvio di match è di chiara marca scaligera con gli ospiti che si affidano ai canestri di Cappelletti e Smith. Varese fatica in attacco e rende funziona poco anche in difesa, da qui i quasi trenta punti subiti nel primo quarto e soli 15 messi a segno. Al rientro sul parquet dopo la prima pausa i biancorossi di coach Brase si affidano alla mano calda di Woldetensae che con i 17 punti della prima metà di gara tiene in partita i suoi che anche grazie alla ritrovata fiducia offensiva riescono a trovare la forza di una difesa almeno sufficiente. La tezenis riprende bene ma Varese è determinata a tornare in partita. I veronesi fanno ricorso ai falli per fermare la rimonta varesina ma grazie al suo play riesce a rientrare a vincere la partita.

PRIMO QUARTO: Owens mette i primi due del match su scarico di Brown. Per la Scaligera risponde Cappelletti dopo il rimbalzo d’attacco. Anderson segna dalla media e dopo 4′ il risultato premia Verona per 2-7. A metà quarto Brase chiama time out sul 3-11 con i biancorossi che non sembrano scesi in campo. La zona di Varese non funziona e i veronesi dilagano 6-20 con Smith con 3′ da giocare sul cronometro. La tripla di Woldetensae messa nell’ultima azione non basta a rendere meno amaro per il pubblico di Masnago il parziale del primo quarto 15-27.

SECONDO QUARTO: Caruso muove il tabellino del quarto. 5 punti consecutivi di woldetensae permettono a Varese di tornare sotto la doppia cifra di svantaggio. Ramaglia chiama timeout per tenere i suoi concentrati e non dissipare il vantaggio acquisito. Per Verona ci pensa il solito Smith già a 11 punti con soli 13′ di partita giocati. Varese si affida ancora a Woldetensae che riporta i suoi a -4 del 30-34. La scaligera riesce a ri allargare il gap e tenere la Openjobmetis a distanza grazie ai canestri di Smith e Davies. In campo inizia a serpeggiare nervosismo con il numero di falli che si alza. Il primo tempo si chiude 43-49.

TERZO QUARTO: 5 punti Johnson segnano l’avvio di quarto varesino Sanders da 3 riporta avanti i suoi, risponde Ross. La tripla di Davies ricaccia i varesini a -4. La tripla di Johnson vale il pareggio varesino 63-63 con 4′ sul cronometro. Anderson mette la tripla che rilancia i suoi quindi Bortolani Verona torna sul +6 64-70 con 3′ ancora da giocare. L’ultima azione giallo verde non va a segno e il quarto si chiude 73-76.

QUARTO QUARTO: Ross parte forte e in penetrazione trova il pareggio. La tripla di Brown val e il sorpasso varesino 80-79. Nell’azione successiva Caruso sportella in area e commette il 5 fallo. Ross ne mette 4 consecutivi, il palazzetto esplode e Varese va 86-81. Simon segna in penetrazione, Verona torna a -4. Cappelletti mette la bomba della speranza veronese 94-88 con 2′ sul cronometro. Verona ci prova fino alla fine ma Varese spinto dal suo pubblico caldissimo non si fa più riprendere, il match si chiude 98-94.

MVP Basketinside.com: Ross