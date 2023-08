Venezia, coach Spahija: “Dobbiamo continuare a lavorare duramente e seriamente. Questa non è ancora la Reyer che si vedrà”

Dopo la prima sgambata stagionale contro San Giobbe Basket Etruria, il coach dell’Umana Reyer Neven Spahija e l’ala orogranata Jordan Parks hanno parlato.

Coach Neven Spahija

“Mi dispiace sempre perdere, ma in questo momento la squadra è molto stanca. Abbiamo lavorato tantissimo su diverse cose in questi primi giorni, ma ancora molto poco sul nostro sistema difensivo ed offensivo. Abbiamo giocatori nuovi, di cui alcuni non hanno mai giocato in Europa. Detto questo non ho mai cercato alibi come allenatore.

Voglio dire ai tifosi di non essere preoccupati perché la squadra sta iniziando a formarsi. Dobbiamo continuare a lavorare duramente e seriamente, con rispetto per il nostro futuro. Questa non è ancora la Reyer che si vedrà.

Voglio ringraziare tutti i sostenitori che sono venuti al Taliercio, ho visto tanto entusiasmo e sono dispiaciuto per la sconfitta.

Devo dare anche merito a Chiusi che ha fatto un’ottima partita, sono stati molto bravi. Noi, come ho detto, siamo molto lontani da ciò che vogliamo essere. Il talento dei giocatori non è discutibile, ma dobbiamo costruire la chimica, migliorare l’aggressività in difesa, l’esecuzione e l’equilibrio offensivo.

Abbiamo tanto lavoro davanti a noi”.

Uff. Stampa Umana Reyer Venezia